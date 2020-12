Prinses Stéphanie van Monaco ontvangt eerste zilveren zandmunt

Vandaag heeft Prinses Stéphanie van Monaco het eerste zilveren exemplaar van de Nederlandse ‘zandmunt’ ter ere van 250 jaar circuscultuur in ontvangst genomen. H.D.H. Prinses Stéphanie van Monaco is beschermvrouwe van de Fédération Mondiale du Cirque. De ‘zandmunt’ wordt geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt en is ontworpen door de welbekende Zandtovenaar. De verkopen van de uitgiften zijn direct van start gegaan op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.







Eerste zandmunt ooit



De ‘zandmunt’ brengt een eerbetoon aan het circus, waar de ronde piste is bedekt met zand. Zandtovenaar Gert van der Vijver, onder andere bekend van het tv-programma ‘De Zandtovenaar’ en het jaarlijks terugkerende ‘Kerst met de Zandtovenaar’, ontwierp de uitgifte. De Zandtovenaar bootste een ronde circuspiste na op een lichtbak, waar hij met zand een kunstwerk op maakte. De Koninklijke Nederlandse Munt zette de zandtekening om in een 3D-ontwerp en behield de fijne zandkorrelstructuur op de uiteindelijke uitgifte. De ‘zandmunt’ is één van de meest bijzondere ontwerpen van de Koninklijke Nederlandse Munt ooit. Het ontwerp geeft de geschiedenis en de dynamiek van het circus weer en toont een paard, trapezeartiesten en een clown. In een video ter ere van 250 jaar circuscultuur is te zien hoe het ontwerp van de Zandtovenaar overgaat in de uiteindelijke ‘zandmunt’:







Circuscultuur: een wereldwijd fenomeen







Jaarlijks lanceert de Koninklijke Nederlandse Munt een uitgifte in de lopende serie ‘Immaterieel Erfgoed in Nederland’. Dit jaar brengt het Nederlandse munthuis een eerbetoon aan circuscultuur in verband met de 250-jarige viering. Rond 1770 ontpopte het circus zich tot een heuse cultuur en werden de paardenshows die ten grondslag liggen aan het moderne circus uitgebreid met acts door clowns, acrobaten en jongleurs. In Nederland wordt de circuscultuur breed gedragen en erkend. Sinds 2012 staat circuscultuur bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Nederland is het eerste Europese land dat circuscultuur hierin heeft opgenomen.







In Monaco vindt jaarlijks het wereldberoemde Internationaal Circusfestival van Monte Carlo plaats. De Monegaskische Prinselijke familie is hierbij nauw betrokken. De Nederlandse honorair consul-generaal in Monaco, Arie van ’t Hof, overhandigde het eerste zilveren exemplaar van de ‘zandmunt’ namens de Koninklijke Nederlandse Munt aan Prinses Stéphanie, die blij verrast was met de bijzondere uitgifte. Deze uitgifte is tot stand gekomen in samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, het Circuspunt, de Fédération Mondiale du Cirque en de Zandtovenaar.







Echte collector’s items







De ‘zandmunt’ is verkrijgbaar in maar liefst drie uitvoeringen: een uitgifte in coincard (een verzamelverpakking op creditcardformaat), en een puur zilveren en puur gouden uitgifte in exclusieve circustent bewaarverpakking. De zilveren en gouden uitgiften zijn streng gelimiteerd tot 250 zilveren en slechts 25 gouden exemplaren. De ‘zandmunten’ zijn geen wettig betaalmiddel, maar verzamelaarsitems van hoge kwaliteit. De uitgiften zijn vanaf nu te bestellen op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt: www.knm.nl/circus







Over de Koninklijke Nederlandse Munt







Sinds 1567 is de Koninklijke Nederlandse Munt de producent van het Nederlandse muntgeld. Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waardeproducten, geworteld in meer dan 450 jaar traditie. Tot de innovatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren behoren de laser- en 3D-technieken op munten, waarmee het mogelijk is om o.a. holografische elementen of echtheidskenmerken aan te brengen. De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten, Koninklijke onderscheidingen en verzamelaarsproducten. Het bedrijf is sinds 2020 gevestigd in ‘The Dutch Vault’ in Houten.







Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland







Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert de implementatie van het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed dat in 2012 door Nederland is geratificeerd. Eén van de verplichtingen die uit het verdrag voorkomen is het in beeld brengen van immaterieel erfgoed in Nederland. Daartoe dient de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.