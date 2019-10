Nominaties PD Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2019 bekend

Stembus geopend tot en met 31 oktober



Welke ambtenaar maakt kans om Ambtenaar van het Jaar 2019 te worden? De nominaties zijn vanaf vandaag te vinden op de website van Publiek Denken. Stemmen kan tot en met donderdag 31 oktober,18.00 uur. Niet alleen ambtenaren en collega’s mogen stemmen op hun favoriete kandidaat maar ook inwoners en het bedrijfsleven.



Na 31 oktober worden alle stemmen geteld. Dat levert een ranking per categorie op. De nummers 1 en 2 van elke categorie worden voorgelegd aan een deskundige jury onder leiding van Eveline de Kruijk, secretaris directeur waterschap Drents Overijsselse Delta, die uiteindelijk de volgorde van de Top 12 bepaalt. Voor de complete lijst van de PD Top 100 worden alle categorieën bij elkaar genomen, waardoor er een lijst van nummer 1 tot en met 100 ontstaat. De nummer 1 van deze lijst is de publiekswinnaar (heeft de meeste stemmen). Op deze manier hebben we meerdere prijzen te vergeven: de winnaar van de PD Top 100 (aangewezen door de jury) en de publiekswinnaar (de ambtenaar met de meeste stemmen).



Prijsuitreiking



Op donderdag 10 december worden de prijs voor de Ambtenaar van het Jaar en de Publieksprijs van de PD Top 100 uitgereikt. Op dinsdag 17 december wordt de PD Top 100 in het magazine, via de website en de e-nieuwsbrief bekendgemaakt. Ook wordt verslag gedaan van het juryberaad.



Hoofdredacteur van Publiek Denken, Asha Narain: ‘Vergeleken met vorig jaar is het aantal nominaties flink toegenomen. Mooi om te zien dat men zoveel waardering uitspreekt voor de prestaties van collega’s. Hoewel de prijs wordt uitgereikt aan een individuele ambtenaar, merken we steeds vaker dat ook zijn of haar organisatie wint. De PD Top 100 draait om een beroepsgroep die veelal achter de schermen opereert en met bijna onmogelijke opgaven te maken krijgt. Met de verkiezing willen we deze een welverdiend podium bieden.’