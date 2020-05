iPublishing neemt portfolio jongerenvakantie websites over

Online mediabedrijf iPublishing heeft een portfolio van 7 jongerenvakantie websites, 14 gerelateerde premium domeinnamen en social media kanalen overgenomen van Summer Sites. Met de overname wil iPublishing verdere omzetgroei in de reisbranche realiseren en haar portfolio diversifiëren.



Populaire bestemmingen voor jongeren



Het portfolio dat iPublishing over neemt omvat websites rondom populaire jongerenvakantie bestemmingen, waaronder Chersonnisos.nl, Albuifera.nl, Lloret.nl en Marmaris.nl. Op de websites kunnen bezoekers zich informeren over de bestemmingen, uitgaan, activiteiten en reizen boeken. De komende tijd zal iPublishing investeren in de doorontwikkeling van de platformen en adverteerders de mogelijkheid geven voor het aanbieden van reizen, activiteiten en producten rondom vakanties.



Timing



“Tijdens de coronacrisis investeren in vakantie platformen lijkt niet logisch. Echter geloven we dat jongeren een blijvende behoefte hebben aan reizen en verwachten we dat ze na de crisis weer verkennen waar en hoe ze op vakantie willen gaan. Met deze overname maken we een vliegende start in dit segment. We zien genoeg kansen om jongeren beter te helpen met het kiezen , vergelijken en plezier beleven aan vakanties in het buitenland. Voor adverteerders is dit een zeer interessante doelgroep”, aldus Kasper de Wijs, eigenaar van iPublishing.



Breed portfolio



IPublishing is met meer dan 35 websites, apps en social media kanalen actief in de branches Travel, Leisure, Finance en E-Commerce in 5 landen. Daarmee bereiken ze maandelijks honderdduizenden consumenten met het maken van de beste keuze online. Vorig jaar is iPublishing onafhankelijk verkozen tot één van de beste media publishers van Nederland in een onderzoek door Emerce.