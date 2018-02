"Nederlandse bedrijven betrokken bij N-Koreaanse slavenarbeid in EU"

In Leiden komt op 6 februari een tussenrapportage van het lopende onderzoek “Slaves of the System”. Uit onderzoek blijkt dat Noord-Koreaanse arbeid binnen de Europese Unie nog steeds plaatsvindt. De Noord-Koreaanse arbeiders werken niet alleen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten, maar ook nog steeds in de EU. Dit gebeurt ondanks de zware EU- en VN-sancties tegen Noord-Korea en ondanks een eerder rapport van LeidenAsiaCentre hierover uit 2016, dat op brede verspreiding in de internationale media kon rekenen. Noord-Koreaanse dwangarbeiders verdienen vreemde valuta voor een regime dat zonder deze uitbuiting niet in stand kan blijven.



Uit een nieuw rapport van LeidenAsiaCentre en uit onderzoeksjournalistiek die aan de basis staat van de internationale documentaire Dollar Heroes over Noord-Koreaanse slavernij, blijkt dat bedrijven Noord-Koreanen inhuren die via doorleenconstructies worden ingezet op scheepswerven, bouwterreinen, in de tuinbouw, en bij het bouwen van monumenten en standbeelden in Afrika. Ogenschijnlijk zijn de constructies legitiem opgezet met werkvisa, beroepscertificaten en loonstroken. In de praktijk echter zijn het voorbeelden van moderne slavernij: de werkomstandigheden zijn gevaarlijk, er worden zeer lange dagen gemaakt, de Noord-Koreanen leven in benauwde omstandigheden en een groot deel van hun loon wordt door het Koreaanse regime ingehouden. Ook in de EU vindt dit nog steeds plaats. EU- en VN-sancties worden op deze manier ernstig geschonden. Uit het onderzoek blijkt ook dat meerdere Nederlandse bedrijven betrokken zijn.



Professor Remco Breuker van de Universiteit Leiden, de leider van het onderzoek, presenteert tijdens de conferentie het rapport, waarna verschillende experts op het gebied van stafrecht en internationaal publiekrecht een reactie zullen geven. Ook zal er een pr-screening zijn van de documentaire Dollar Heroes en zal één van de makers de documentaire inleiden.



Op dezelfde dag komt De Correspondent met een reconstructie van het gebeurde van de hand van Casper van der Veen.



De conferentie vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden op 6 februari vanaf 14:00 tot 17:00 uur.