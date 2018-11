Doelbeleggen.nl beste online vermogensbeheerder van Nederland

Donderdag 8 november vond de IEX Gouden Stier uitreiking 2018 plaats in de Westerliefde-Westerunie te Amsterdam. Van de reeds geselecteerde 5 beste keuzes in de categorie online vermogensbeheer, werd Doelbeleggen door een vakjury als allerbeste uitgeroepen. Daarmee liet Doelbeleggen partijen als Evi Van Lanschot, Nationale Nederlanden, Hof Hoorneman en Axento achter zich.



Het was het derde jaar op rij dat Doelbeleggen werd genomineerd voor een Gouden Stier Award, en daarmee ook gelijk ieder jaar sinds haar bestaan. Dit jaar blijkt dat drie maal scheepsrecht is en gaat de Award mee terug naar het kantoor in Amstelveen.



Tjade Groot, Hoofd Doelbeleggen: ‘Wij zijn erg verheugd met de overwinning. Het sterke veld waaruit moest worden gekozen, geeft daarbij extra voldoening en erkenning. Wij denken dat onze unieke werkwijze samen met de frisse presentatie de doorslag heeft gegeven. Dit levert de klant namelijk gemak en, de bij beleggen broodnodige, gemoedsrust op’.



Doelbeleggen belegt al voor u vanaf € 1,- op basis van een vooraf gekozen doel. De bijbehorende en unieke Doelmeter® controleert of u daarvoor moet sparen of beleggen en zorgt vanaf dag 1 dat de beleggingen en het doel op elkaar aansluiten.



De belegger stelt vijf parameters in: doel, eindbedrag, deadline, startbedrag en eventueel een maandelijkse bijdrage. De Doelmeter® laat meteen zien of het doel haalbaar is en blijft.



Doelbeleggen.nl is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse • Mulder Vermogensbeheer B.V. en staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.