Kapperskorting.com lanceert eerste platform hair- en beautytrends

Marktleider Kapperskorting.com lanceert eerste webshop met platform voor hair- en beautytrends



Nederlands grootste hair & beauty groothandel Kapperskorting.com heeft een vernieuwde webshop gelanceerd waarop kappers nog sneller en gemakkelijker kunnen bestellen. Het is meteen de eerste webshop in de branche met een online platform over hair- en beautytrends.



Daardoor blijven kappers en andere klanten altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste trends, producten en ontwikkelingen. Aangezien de meeste online bestellingen tegenwoordig gedaan worden via de smartphone, is de nieuwe website volledig gericht op mobiel.



De nieuwe webshop is geheel gerestyled en volledig toekomstgericht. Zo wil Kapperkorting.com de online beleving van klanten optimaliseren. In de nieuwe omgeving:



-Kunnen ze alles makkelijk op hun mobiel uitvoeren.



-Kunnen ze gemakkelijk zoeken dankzij aangevulde filteropties.



-Weten ze zeker dat ze het juiste product bestellen omdat alle details nog overzichtelijker zijn weergegeven. Dit scheelt tijd (retourneren) en ongemak bij de wasbak.



-In de vernieuwde Mijn account-omgeving kunnen ze gemakkelijk hun bestellingen inzien en opnieuw bestellen.





Nieuwe inspirerende huisstijl gericht op professionals



Naast de optimalisatie van de gebruiksvriendelijkheid, heeft Kapperskorting.com deze kans aangegrepen om ook de huisstijl aan te scherpen. Het is van groot belang in het kappersvak om trends te volgen en geïnspireerd te raken. Daarom heeft de groothandel voor kappers dit als uitgangspunt gebruikt voor een inspirerende en trendy webshop, gericht op de toekomst. Kapperskorting.com zet daarbij volledig in op visualiteit.



Groothandel Kapperskorting.com voorloper in de kappersbranche



Kappers zijn constant in de weer met hun klant, waardoor het snel en gemakkelijk bestellen van hun favoriete producten van groot belang is. Zo is een razendsnelle bezorging relevant. Marktleider Kapperskorting.com biedt als eerste groothandel in de kappersbranche aan om producten die voor 23:59 uur besteld worden, de volgende dag te bezorgen. Het bedrijf investeert constant in het optimaliseren en verbeteren van zijn service. Het vernieuwen van de webshop is een logische volgende stap daarin. Overigens zijn de prijzen nog steeds messcherp, precies zoals de klanten gewend zijn.



Over Kapperskorting.com



Kapperskorting.com is dé groothandel in kappers- en beautyproducten voor Nederland en België. Met een assortiment van 15.000 unieke producten en 200.000 producten op voorraad van 150 verschillende merken zoals Goldwell, L’Oréal, Schwarzkopf, Wella en Make-up Studio. Met scherpe prijzen, inspirerende blogs en uitstekende professionele klantenservice uit het kappersvak.