Het Beiroet Actieplan brengt €230.000 bijeen voor cultureel herstel

De verwoestende impact van de explosie op 4 augustus in Beiroet trof alle lagen van het Libanese leven. Het culturele erfgoed en vele culturele organisaties die van onschatbare waarde zijn voor de identiteit van deze levendige stad, zijn hard geraakt. Het Prins Claus Fonds heeft samen met ALIPH (International alliance for the protection of heritage in conflict areas), de Gerda Henkel Stiftung en het Cultureel Beschermingsfonds geleid door de British Council in samenwerking met het Engelse Ministerie voor Digital, Media, Cultuur en Sport, €230.000 ingezameld om noodherstel ter plaatse te ondersteunen.



Het Beiroet Actieplan



Het Prins Claus Fonds Cultural Emergency Response Programma coördineert en beheert het gezamenlijke noodfonds. Met het Beiroet Actieplan wordt spoedeisende steun verleend aan cultureel erfgoed, lokale culturele instellingen en individuele kunstenaars die getroffen zijn door de explosie in Beiroet. Het Beiroet Actieplan heeft zich tot nu toe gericht op noodreparaties en het voorkomen van verdere schade aan culturele organisaties, art spaces en collecties zoals de Arab Image Foundation, Ashkal Alwan en het Beiroet Art Center. Dankzij het ingezamelde bedrag kan Blue Shield Lebanon de schade inventariseren en eerste hulp verlenen bij twintig culturele erfgoed instellingen. Het Beiroet Actieplan draagt daarnaast bij aan het solidariteitsfonds van het Arabische Fonds voor Kunst en Cultuur (AFAC) voor individuele kunstenaars die door de explosie zijn getroffen.



Prins Claus Fonds directeur Joumana El Zein Khoury: “Om deze zware periode door te komen hebben mensen cultuur nodig, de basis van onze identiteit en trots. De stad is in zijn hart geraakt, maar we mogen het niet laten bloeden. Door de inspanningen om eerste hulp voor cultuur te bieden, kunnen de gesteunde partners bouwen aan het herstel van een gevoel van hoop voor de toekomst van Beiroet. Hen steunen is cruciaal en is de kern van de overtuiging van het Prins Claus Fonds dat cultuur een basisbehoefte is”.



Samen snel in actie



Door het snel inzetten van het netwerk van het Prins Claus Fonds konden er direct fondsen worden geworven. Na de explosie is er met partners in heel Beiroet direct contact gelegd met het Prins Claus Fonds over dringende behoeften, zoals het afdekken van gebroken ramen en het beoordelen van schade aan collecties. Met informatie van instellingen en kunstenaars kon het Prins Claus Fonds een beroep doen op verschillende fondsen en individuele donateurs om zo de financiële steun uit te breiden.



“Samen hebben we al €230.000 opgehaald en we gaan door. We streven naar €300.000 voor het Beiroet Actieplan. Dankzij ons Cultural Emergency Response Programma hebben we jarenlange ervaring met hulp. Dankzij de snelle, daadkrachtige inzet van onze partners ALIPH, de Gerda Henkel Stiftung en het Beschermingsfonds van de British Council wordt onze hulp enorm vergroot en de impact verveelvoudigd. Ieder stukje financiering maakt een enorm verschil. Ook een aantal van onze individuele donateurs hebben snel extra steun toegezegd via hun jaarlijkse bijdrage. En natuurlijk was dit niet mogelijk geweest zonder de hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode Loterij. Onze donateurs en partners zijn onmisbaar bij deze cruciale inspanning om erfgoed te redden en snelle hulp te bieden”, aldus Joumana El Zein Khoury.



Over culturele noodhulp



Met het Cultural Emergency Response Programma biedt het Prins Claus Fonds snelle hulp bij het evacueren, beschermen en redden van cultureel erfgoed dat wordt bedreigd door conflictsituaties of natuurrampen. Het Prins Claus Fonds ondersteunt, verbindt en honoreert kunstenaars en cultuurbeoefenaars daar waar culturele expressie onder druk staat, voornamelijk in Latijns-Amerika, Afrika, Azië, het Caribisch gebied en Oost-Europa. Het Fonds wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Postcode Loterij en particulieren en bedrijven.