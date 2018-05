Duurzaam alternatief voor antibiotica van Micreos wint finale Ideas From Europe 2018 als Europa’s meest relevante innovatie

Den Haag, 30 april 2018 – Europese beleidsmakers en publiek hebben tijdens de finale van Ideas from Europe 2018 het duurzame alternatief voor antibiotica van het Nederlandse biotechnologiebedrijf Micreos gekozen als meest impactvolle innovatie van Europa.



Eerder had voormalig secretaris-generaal van de VN en winnaar van de Nobelprijs voor de vrede Kofi Annan het ‘Alternatief voor antibiotica’ van Micreos al indrukwekkend genoemd.



Ideas from Europe is een Europees initiatief ter bevordering van innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken.



In aanwezigheid van mevr. Elsbieta Bienkowska, Europees commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, en mevr. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, presenteerden finalisten uit 12 Europese landen in de Ridderzaal in Den Haag hun innovaties. Urgente thema’s als klimaatverandering, immigratie, voedselverspilling, het uitsterven van diersoorten en bedreigingen voor de volksgezondheid kwamen aan bod.



Arts-microbioloog Dr. Bjorn Herpers, Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland:



‘Antibioticaresistentie is wereldwijd een enorm en toenemend probleem. De endolysine-technologie van Micreos werkt op een geheel andere manier dan antibiotica, waarbij geen ontwikkeling van resistentie wordt waargenomen, ook niet bij langdurig gebruik. Naast het gebruik tegen resistente bacteriën zoals MRSA, kunnen endolysines daarom ook veilig worden ingezet bij de onderhoudsbehandeling van chronische wonden en huidaandoeningen. Dit in tegenstelling tot antibiotica, waarbij langdurige behandeling vanwege bijwerkingen en resistentie verre van ideaal is.’



Micreos CEO Mark Offerhaus: ‘Naast de resistentieproblematiek bieden endolysines ook de oplossing voor een ander probleem met antibiotica. Met onze technologie is het nu voor het eerst mogelijk alleen sléchte bacteriën te doden, terwijl de goede gespaard blijven. Dit is belangrijk, omdat de goede bacteriën een grote bijdrage leveren aan onze gezondheid.



Met Gladskin, het eerste product ter wereld met een actief endolysine, hebben we inmiddels meer dan 50.000 mensen met eczeem, rosacea, acne en huidinfecties geholpen. Maar miljoenen anderen lijden dagelijks aan dit soort aandoeningen. Wij zullen er alles aan doen om ook die mensen zo snel mogelijk te helpen, maar ook beleidsmakers zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De steun van het Europese publiek zal daarbij zeker helpen.’









Ideas From Europe



Ideas from Europe is een Europees platform ter bevordering van de ontwikkeling van oplossingen voor vraagstukken met grote sociale en economische gevolgen. Door innovatieve ideeën breed te delen en samenwerking te stimuleren, zullen relevante doorbraken het publiek sneller bereiken.



Over Micreos



Micreos (www.micreos.com) ontwikkelt antibacteriële technologie op basis van endolysines en fagen, waarmee voor het eerst alleen ongewenste bacteriën gedood kunnen worden. Micreos wordt beschouwd als leidende speler op dit gebied. De onderneming heeft een eigen productie- en R&D-centrum voor endolysines in Bilthoven (Human Health) en voor fagen in Wageningen (Food Safety). Het hoofdkantoor van Micreos is gevestigd in Den Haag. Het bedrijf werkt samen met de technische universiteit Zürich (ETH) en vele kennisinstellingen en ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC Rotterdam (Rotterdam) en de Samenwerkende Nederlandse Brandwondencentra (Beverwijk). Onder de merknaam Gladskin brengt Micreos een aantal huidproducten op de markt voor inflammatoire huidaandoeningen zoals eczeem, rosacea en acne. Phageguard is de merknaam van Micreos’ producten voor voedselveiligheid.

Bekijk de presentatie van Micreos CEO Mark Offerhaus: