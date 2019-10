Tweede editie Epilepsie Night Walk

Op zaterdag 2 november 2019 organiseert het Epilepsiefonds de Epilepsie Night Walk. Honderden wandelaars lopen vanaf De Landgoederij in Bunnik de schemerende herfstavond tegemoet. Door zich te laten sponsoren, halen ze hiermee geld op voor wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie. Natuurlijk wordt er ook aandacht gevraagd voor deze onderbelichte aandoening.







Invloed op het dagelijks leven



Nog steeds leven 120.000 Nederlanders met een vorm van epilepsie, niet wetende wanneer de volgende aanval om de hoek komt kijken. Weinig mensen weten hoeveel invloed epilepsie heeft op het dagelijkse leven. Maar als je op elk onverwacht moment een aanval kunt krijgen, heeft dat een enorme invloed op je dagelijks leven. Omdat je een aanval niet voelt aankomen, wordt alles in je leven onzeker. Mensen met epilepsie durven soms niet eens in hun eentje naar de supermarkt, uit angst om daar een aanval te krijgen. Maar ook op het werk kan het voor veel problemen zorgen.



Epilepsie Night Walk



Op 2 november wandelen de deelnemers, van jong tot oud en met of zonder epilepsie, de tweede editie van de Epilepsie Night Walk. Samen zetten ze zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Er worden prachtige verhalen gedeeld en op een unieke manier kennisgemaakt met de natuur. De routes lopen rondom de Kromme Rijn met sprookjesachtig verlichte kastelen, buitenplaatsen, kersenboomgaarden en knotwilgen. Ook zijn er unieke dingen te beleven tijdens de route, zoals sterrenkijken of een nachtelijke toespraak van een boswachten. Deelnemers kunnen 3, 6, 10 of 15 kilometer wandelen.



Help mee!



Het Epilepsiefonds zet zich al meer dan 125 jaar in voor mensen met epilepsie. De hersenaandoening is nog niet te voorkomen of te genezen. Daarom zet het fonds zich in voor een toekomst zonder deze grillige aandoening. Help mee om epilepsie onder controle te krijgen en loop mee met de Epilepsie Night Walk!