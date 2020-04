KBO-PCOB presenteert: Experts over het coronavirus en senioren

Het coronavirus heeft onze wereld op dit moment in haar greep. Dit roept allerlei vragen op. Seniorenorganisatie KBO-PCOB begint daarom de videoserie ‘De expert aan het woord’. In deze video’s komen experts aan het woord met verschillende achtergronden en geven tips en suggesties hoe met de huidige situatie om te gaan.



‘De vragen die wij krijgen zijn erg divers’, stelt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. ‘De vragen die we binnenkrijgen via onze Ouderen-Infolijn zijn vaak praktisch van aard, maar senioren maken zich ook zorgen. Want achter een eenvoudige vraag gaat vaak een wereld schuil aan vragen, en dat zijn ook diepere vragen over het leven. Extra informatie kan dan goed helpen. Meerdere experts op het gebied van gezondheid, zingeving en veroudering gaan hun inzichten en kennis de komende tijd aan senioren geven’.



In de video’s van ongeveer tien minuten wordt dieper ingegaan op een onderwerp dat aansluit bij het werkveld van de expert. Zo komt Ted van Essen, huisarts en gespecialiseerd in vaccins aan het woord, evenals David van Bodegom, verouderingswetenschapper van Leyden Academy; Machteld Huber, initiatiefnemer van het Instituut Positieve gezondheid en Jean-jacques Suurmond, theoloog en geestelijk begeleider. Het doel van de video’s is naast informatie ook het bieden van praktische handvatten om de huidige periode goed door te komen.



‘Het is een tijd die onrustig en bezorgd kan maken. En dat kan je uit balans brengen. Wij helpen graag om senioren gezond en in evenwicht te houden. Wij zijn dan ook blij dat meerdere experts hier hun bijdrage aan leveren’, voegt Manon Vanderkaa toe.



De video’s verschijnen vanaf nu op www.kbo-pcob.nl en op de social mediapagina’s van KBO-PCOB.



De serie is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting RCOAK.



