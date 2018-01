110.000 Syrische kinderen op de vlucht vanwege gevechten Idlib

De hevige gevechten in het zuiden van Idlib hebben tot een van de grootste stijgingen van het aantal ontheemden in Syrië geleid, sinds het begin van de oorlog bijna zeven jaar geleden, waarschuwt Save the Children.



In de laatste paar weken zijn zo’n 200.000 mensen vanwege het geweld naar het noorden van de regio gevlucht - ongeveer 54 procent van hen is nog kind. Gemiddeld voelen elke dag ruim 7000 mensen zich genoodzaakt hun huizen te verlaten. Er zijn vier keer zoveel mensen ontheemd als tijdens de laatste fasen van het offensief van Aleppo.



Door de bombardementen en beschietingen zijn honderden scholen gesloten en zijn huizen en ziekenhuizen verwoest. Veel mensen verblijven in de open lucht in vrieskou of in tochtige verlaten gebouwen. Nu de gevechten van alle kanten dichterbij komen, zitten veel mensen klem.



Partners van Save the Children verwachten dat de komende weken nog eens tienduizenden mensen verder naar het noorden zullen vluchten vanwege het oprukkende geweld. Steeds vaker worden daarbij ook burgerdoelen geraakt; de laatste weken zouden zeker zeven scholen en twaalf kliniekjes zijn getroffen. Ruim 500 scholen - meer dan een derde van alle scholen in Idlib - hebben hun deuren gesloten. Daaronder zijn ook scholen die worden ondersteund door Save the Children.



De massale vlucht legt een zware druk op de toch al overbelaste diensten. Eerder al trokken meer dan een miljoen mensen naar Idlib vanwege de strijd om Aleppo en in andere delen van het land, anderen keerden onlangs terug uit Libanon of Turkije. Nu zitten ze vast in het centrum van het conflict. Idlib werd lang gezien als een bastion van de oppositie, maar in mei werd het uitgeroepen tot een ‘de-escalatiezone’ door de Syrische regering, Iran, Turkije en Rusland. De gevechten verhevigden echter snel weer.



Directeur Sonia Khush van Save the Children in Syrië: “Wat we zien is gewoon gruwelijk, het maakt duidelijk dat het Syrische conflict nog lang niet is afgelopen. En dat er nog miljoenen mensen vastzitten in een oorlogsgebied waar ze regelmatig worden gebombardeerd. Alle partijen tonen keer op keer een volstrekte minachting voor het leven van kinderen. Vaak wonen er noodgedwongen meerdere gezinnen in één huis. Anderen kunnen nergens terecht, ook als de temperatuur 's nachts naar het vriespunt daalt. Het ergste is dat deze mensen vast komen te zitten in een steeds kleiner wordende enclave zonder een echte uitweg. Er is een tekort aan onderdak, voedsel, water of medicijnen en de infrastructuur brokkelt elke dag verder af. De gevechten moeten stoppen en hulp moet het gebied in, zodat kinderen steun kunnen krijgen en scholen weer open kunnen.”



Het noodhulpteam van Save the Children werkt samen met de lokale Syrische organisaties Shafak, Violet en Syrië Relief om noodpakketten - met daarin tentzeil voor schuilplaatsen, dekens, zeep en solarlampen- voedsel en contant geld uit te delen, waarmee mensen het hoognodige kunnen kopen. De noden zijn echter veel groter dan de middelen en er zijn dringend fondsen nodig om duizenden gezinnen beschutting en eten te kunnen geven.



Najla, een leraar in Idlib: “Er blijven non-stop mensen aankomen, dag en nacht. Er zijn geen schuilplaatsen en tenten meer, ondanks het koude, barre weer. Er wonen vijf gezinnen in mijn huis. Kun je je voorstellen dat mensen op de vlucht maar geen tenten of onderdak kunnen vinden? Het is hier overvol, hulporganisaties kunnen niet iedereen helpen en mensen lijden. En de kou maakt het alleen maar erger.”