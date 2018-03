Schooltour in de Week van Zorg en Welzijn

- PERSBERICHT –







BUSTOUR LANGS SCHOLEN OM JONGEREN TE ENTHOUSIASMEREN VOOR ZORG & WELZIJN











Rotterdam,13 maart 2018 – Tijdens de Week van Zorg en Welzijn van 12 – 17 maart reist een speciale bus langs scholen in Nederland om jongeren kennis te laten maken met opleidingen en beroepen uit zorg en welzijn, vandaag Rotterdam Rijnmond. Er zijn steeds meer banen beschikbaar in de sector, dus voor jongeren een interessante kennismaking met hun toekomst.



Een grote touringcar heeft vandaag het Avicenna college bezocht als onderdeel van de landelijke scholentour in de Week van Zorg en Welzijn. Zes zorgprofessionals uit de ziekenhuiszorg, jeugdzorg en ouderenzorg, gaven 75 jongeren gastlessen om kennis te maken met de inhoud van hun beroep. Het doel van de tour is om jongeren te enthousiasmeren en te interesseren voor een opleiding of baan binnen zorg en welzijn. Voor deze doelgroep is het belang om de verschillende mogelijkheden te laten zien erg groot. Vaak wordt gedacht dat het alleen om het verzorgen van ouderen gaat, terwijl er ook technici, koks en secretaresses nodig zijn in de sector.



Het programma werd verzorgd door acteur Tim Haars, bekend van o.a. New Kids en speelt nu in de film ‘Taal is zeg maar echt mijn ding’. Haars verzorgde de gezamenlijke opening en afsluiting van de tour. “Ik vind het belangrijk dat jongeren zien hoe leuk en veelzijdig werken in de zorg is. Ook een echte computer-nerd kan een mooie carrière maken in deze sector. Dat wil ik juist tijdens deze tour laten zien!”, aldus Haars.



De Week van Zorg en Welzijn



De Week van Zorg en Welzijn vindt nu plaats van 12 - 17 maart. Deze week zijn ruim 1.000 zorg- en welzijnsorganisaties geopend om te laten zien hoe het is om in de sector te leren en te werken. Tijdens de week kun je bijvoorbeeld een kijkje nemen in een operatiekamer, ambulance of in het verzorgingshuis om de hoek. Daarnaast worden er de hele week leuke activiteiten georganiseerd en gaan verschillende bekende Nederlanders zoals Gerda Havertong, Olga Commandeur, YouTuber Thomas van Grinsven en verschillende castleden van TV series als Brugklas en Spangas het land in om de actie te ondersteunen.



Kijk voor meer informatie of welke organisaties die deelnemen www.weekvanzorgenwelzijn.nl.



Noot voor redactie:



Bijlagen:



- Activiteitenoverzicht Week van Zorg en Welzijn Rotterdam



- Foto Avicenna college



- Logo Week van Zorg en Welzijn



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DeRotterdamseZorg, Marion van der Kraan op telefoonnummer 06-17377443.



DeRotterdamseZorg | www.derotterdamsezorg.nl | info@derotterdamsezorg.nl