Recordjaar voor Nationaal Parkeer Register

In 2017 heeft het Nationaal Parkeer Register 290 miljoen transacties afgehandeld. Dat is 67% meer dan het jaar daarvoor.



Steeds meer gemeenten gebruiken het Nationaal Parkeer Register (NPR) om parkeertransacties in vast te leggen. In het register staat dan van een geparkeerde auto de start- en stoptijd. Op dezelfde manier leggen gemeenten langdurige parkeervergunningen vast. Handhavers kunnen digitaal controleren of een auto een zogeheten parkeerrecht voor een bepaald parkeergebied heeft. Het NPR bestaat sinds 2011.



Vooral handhaving



Van de 290 miljoen transacties ging het om 87 miljoen keer om het melden van een parkeerrecht. Dat kan een parkeeractie zijn, maar ook het registreren van een parkeervergunning voor langere tijd. 79 miljoen parkeerrechten werden ook weer gestopt. Het grootste aantal transacties, 112 miljoen, bestond uit het controleren van een parkeerrecht door parkeerhandhavers. De resterende 12 miljoen ging om informatiebevragingen.



83 gemeenten



In totaal gebruikten 80 gemeenten in 2017 het Nationaal Parkeer Register voor mobiel parkeren. Omdat Assen, Goes en Valkenswaard inmiddels ook zijn aangesloten, staat de teller nu op 83. Achttien gemeenten registreren ook vergunningen in het NPR. Even zoveel gemeenten leggen ook de parkeertransacties van parkeerautomaten vast. Utrecht gebruikt NPR ook voor vergunningen voor hun milieuzone.



Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten



Het NPR is een initiatief van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), een coöperatie van en voor gemeenten. Het SHPV sluit contracten met gemeenten en providers en regelt de financiële afwikkeling. De RDW beheert het register en regelt de techniek en ondersteunt de deelnemende partijen. SHPV en RDW voorzien voor 2018 wederom forse groei in het aantal transacties.