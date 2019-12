Skytec Group Ltd neemt traditioneel elektronicabedrijf LOEWE over

BRATISLAVA, Slowakije, 18 december 2019 /PRNewswire/ -- 'Met liefde en passie gemaakt in Duitsland': bekroonde producent van smart-entertainmentoplossingen overgenomen door Skytec



Al bijna honderd jaar lang produceert het Duitse merk LOEWE toonaangevende tv-entertainmentsystemen met een sober design. LOEWE staat bekend om zijn piekfijne productie en heeft een aantal baanbrekende vernieuwingen op zijn palmares: de uitvinding van de drievoudige buis die voor het eerst in de radio-ontvanger Loewe OE333 werd gebruikt, de eerste kleuren-tv met stereogeluid en een van de eerste flatscreen-tv's (in 1998). Deze overname luidt een spannend nieuw hoofdstuk vol veelbelovende ontwikkelingen in.



Vanuit het hoofdkantoor in Kronach zegt CEO Vladislav Khabliev het als volgt: “We zijn verheugd dat we een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal van LOEWE kunnen schrijven en dat we het merk internationaal naar een hoger niveau kunnen tillen in het segment van luxueuze, stijlvolle consumentenelektronica. LOEWE is het merk bij uitstek voor consumenten die waarde hechten aan een kenmerkende stijl met een iconisch, tijdloos design. Deze filosofie willen we in samenwerking met luxedesignlabels en premiumautomerken verder uitwerken. Daarbij is synergie met het verleden en de toekomst cruciaal. LOEWE slaagt erin om traditionele materialen naadloos in moderne producten met de meest geavanceerde technologie te verwerken.”



Skytec wil van het hoofdkantoor in Beieren het kloppende hart voor onderzoek en ontwikkeling maken. Khabliev leidt een nieuw team van creatieve en strategische geesten een spannend nieuw decennium in. In 2020 worden enkele bijzondere tv- en audionieuwigheden onthuld op de grootste vakbeurs voor consumentenelektronica ter wereld: IFA in Berlijn. Tijdens het Mobile World Congress lanceert het merk dan weer zijn gloednieuwe productcategorie: smartphones. Skytec kijkt ernaar uit om actief te worden in deze uitdagende sector met veel concurrentie.



“Gevestigde merken een nieuw elan geven, daar is Skytec enorm goed in. Denk maar aan Blaupunkt en SHARP. Dankzij onze geslaagde projecten uit het verleden en onze expertise wordt LOEWE ongetwijfeld Skytecs nieuwste succesverhaal. Wanneer we LOEWE opnemen in ons familiebedrijf, wordt het merk deel van ons DNA. We gaan ervoor op lange termijn, met speciale strategische teams en deskundige medewerkers. Met internationale, duurzame partners, slimme investeringen en decennia aan ervaring is het succes van deze overname gegarandeerd. We hebben grootse plannen en kunnen niet wachten om ze uit te voeren”, aldus Khabliev. “Vol enthousiasme en spanning kijken we uit naar dit nieuwe avontuur.”



Over Skytec Group Ltd



Skytec Group Ltd is een internationale investeringsmaatschappij die zich specialiseert in investeringen en ondernemingen op het vlak van consumentenelektronica en technologie. Het bedrijf heeft al heel wat beginnende ondernemingen geholpen met groeien en dan losgelaten, en het herstructureert en herlanceert merken zodat ze inspelen op de behoeften van moderne consumenten. Skytec investeert in bedrijven in heel Europa, het GOS en Azië, en benut daarbij het talent van doorgewinterde specialisten in hun respectieve vakgebied. 'The sky is the limit'? Nee, Skytec gaat nog verder!



Loewe - wij hebben televisie uitgevonden!



De onderneming werd in 1923 door de broers Siegmund en David Ludwig Loewe opgericht. Tijdens de 8e editie van de Funkausstellung te Berlijn in 1931 toonde Loewe voor het eerst een elektronische televisie-uitzending. Het leverde Loewe zelfs een plaats op de cover van de New York Times op. De techniek die daarbij werd toegepast, was bedacht door de geniale uitvinder en fysicus Manfred von Ardenne, de toenmalige hoofdingenieur bij Loewe. Op dat moment vond Loewe televisie uit. Loewe ontwikkelde ook het eerste draagbare televisietoestel. Maar er is meer: de Loewe Art 1 - die intussen tot een designicoon is uitgegroeid - werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw in het Museum of Modern Art (MoMa) in New York tentoongesteld.



Tot op vandaag zijn toestellen van Loewe ‘Made in Germany’ en worden ze gemaakt met passie, enthousiasme en een indrukwekkende knowhow. Het hoofdkantoor, de ontwikkelings-, productie- en serviceafdeling bevinden zich in Kronach (Oberfranken). De producten van Loewe zijn niet alleen tot in de kleinste details doordacht. De modulaire techniek, de hoogwaardige materialen, de nauwkeurige verwerking, de regelmatige software-updates en het tijdloze design staan garant voor de duurzaamheid van de producten van Loewe.