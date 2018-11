17 november Winterwinkelen: Koop je cadeaus rechtstreeks bij de Makers

Livemuziek, een hapje en een drankje bij het kampvuur, volg een mini-workshop ‘Bouw je eigen Tiny House’ of laat je betoveren door de magie van een illusionist. Kom op zaterdagmiddag 17 november 2018 Winterwinkelen bij de creatieve broedplaatsen Vechtclub XL, Kanaal30, de Createur en de Stadstuin in Merwede voor vakmanschap, kwaliteit en tijdloze producten en investeer in lokale makers. Een ideale gelegenheid voor jouw Sinterklaas- en Kerstinkopen! Er zijn niet alleen hele leuke producten te koop; het is ook een middag vol activiteiten en vermaak voor jong en oud.



In Merwede zijn ruim 400 creatieve ondernemers gevestigd. Van edelsmeden, bierbrouwers, cartoonisten, fotografen, muzikanten tot aan studio’s vol met ontwerpers in keramiek, hout en textiel. Koop jouw Sinterklaas- en Kerstinkopen rechtstreek van de bron, namelijk bij de Makers van Merwede. Zij vertellen jou het eerlijke verhaal achter hun product. Op zaterdag 17 november kan jij de makers van Merwede ontmoeten. Creatieve broedplaatsen Kanaal30, Vechtclub XL, De Stadstuin en De Createur openen hun deuren. Een zeldzame kans om een kijkje te nemen in hun ateliers en kennis te maken met deze creatieve ondernemers.



Duurzaam, gezellig én ontspannen



Waar kan je het meest duurzaam winkelen? In Merwede, het meest duurzame gebied in Utrecht. Wij pakken uiteraard de cadeaus voor je in, maar we hebben geen plastic tassen (dus neem je eigen shopper mee). Laat je auto staan en haal een frisse neus op de fiets, we belonen je met een glas warme Glühwein, lekkere hapjes, lokaal gebrande koffie en gebrouwen bier. Tussen de creatieve broedplaatsen in is een route vol theatraal en kunstzinnig vermaak. Kinderen hebben een eigen kinderprogramma zodat ouders ontspannen inkopen kunnen doen, terwijl we de kids meenemen in onze kunstzinnige wereld!



Doe jouw Sinterklaas- en Kerstinkopen dit jaar duurzaam, gezellig en ontspannen in de meest duurzame en creatieve wijk van Utrecht, Merwede



Zaterdag 17 november 2018



13.00 tot 18.00 uur



Europalaan, Lanslaan en Kanaalweg