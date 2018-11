Zegelring helemaal terug

Hip en trending en allang de opa-look voorbij



RHOON - De zegelring is een snel groeiende trend. Niet alleen onder mannen, maar ook onder vrouwen. Je ziet ze in alle mogelijke edelmetalen en het liefst met indrukwekkende gravures. Nog mooier. Bij DiamondsByMe zijn ze voor iedereen bereikbaar.



Het is hem ook opgevallen. De zegelring heeft zich ontdaan van zijn oubollige imago. “Je weet wel, zo’n knoeperd van een zwarte edelsteen om je vinger”, zegt Remco Broekhuis, oprichter van DiamondsByMe. Hij merkt het aan het toenemend aantal ontwerpverzoeken dat hij krijgt. Vanuit zowel Nederland, België als Duitsland. “Slank en subtiel in massief goud tot weldadig versierd met diamanten. Zegelringen met een vingerafdruk, monogram, wapen, logo of andere gravure die refereert aan een herinnering of persoonlijke gebeurtenis. Niet alleen voor je ringvinger, maar ook voor je pink. Met een zegelring draag je een ambachtelijk gesmede tattoo of statement om een vinger.”



Ontdek het nieuwe ambacht



Een gepersonaliseerde zegelring laten ontwerpen is best prijzig, net zoals elk op maat gemaakt collier of setje oorbellen. Dankzij het nieuwe ambacht bij DiamondsByMe zijn originele ambachtelijk gemaakte sieraden voortaan voor iedereen toegankelijk. “Wij combineren de allernieuwste technologieën met het aloude vakmanschap van de goudsmid. Daardoor kunnen wij handgemaakte sieraden maken die je nergens anders zult tegenkomen, op een kostenvriendelijker manier ook.”



Vakmanschap versterkt met de allerlaatste technieken



Een gepersonaliseerd sieraad ontwerp je met de goudsmeden van DiamondsByMe. Broekhuis: “We gaan samen dat ene gevoel of moment vastleggen. Elk sieraad straalt immers mooier door ambacht, aandacht en een goed verhaal.” Bij DiamondsByMe gebruiken ze daarbij revolutionaire 3D technologieën zoals “realistic rendering” om een super gedetailleerd 3D model te maken waarin elk detail is gevisualiseerd. “Ook kunnen we je een 3D-geprinte proefversie sturen, een dummy, waardoor jij het sieraad al binnen drie dagen kunt ‘proefdragen’. Dan weet jij precies hoe bijvoorbeeld je zegelring eruit komt te zien én of die past. Elke stijl en elk design is met iedere edelsteen in platina en goud mogelijk.”



Over DiamondsByMe



DiamondsByMe is de pionier van het nieuwe ambacht binnen de sieraden industrie. Bij de online juwelier combineren ze de allernieuwste technologieën als 3D printing met het eeuwenoude ambacht van goudsmeden. Het is de eerste ambachtelijke juwelier ook waar je online exclusief sieraden kunt personaliseren of helemaal zelf ontwerpen. Het ontwerp kun je online bekijken middels realistic render foto’s en bewegend beeld. Uniek in de wereld: je kunt thuis een 3D- geprinte proefversie van een sieraad ontvangen.