Sander Oosterloo benoemd tot directeur Corporate & Social Affairs

Sander Oosterloo is per 1 juni 2020 gestart als directeur Corporate & Social Affairs (CSA) bij netwerkbedrijf Alliander. Sinds 6 april 2020 is Sander waarnemend directeur CSA. Hij nam de taken over van Maarten Otto die op die datum begon aan zijn inwerkperiode als CEO van Alliander.



Sander is op 1 augustus 2018 begonnen bij Alliander en gaf sinds 1 oktober dat jaar leiding aan het team Regulering van CSA. Daarvoor was hij werkzaam bij verschillende ministeries en de Europese Commissie.



Maarten Otto, CEO Alliander: “Ik ben blij met de benoeming van Sander. De energietransitie en onze externe stakeholders vragen veel van ons als organisatie en hiermee krijgt CSA een ervaren en gedreven directeur die vanuit zijn kennis, kunde en netwerk een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van onze doelstellingen.”



“Ik heb er heel veel zin in”, aldus Sander. “Juist omdat we in de energietransitie als sector en als organisatie voor tal van grote uitdagingen staan. Zoals het realiseren van de infrastructuur om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Dit vergt intensieve samenwerking met onze omgeving en ik kijk er naar uit om daar vanuit een nieuwe rol en samen met de collega’s binnen Alliander actief aan te werken.”