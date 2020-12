'Migratiebeleid: denken vanuit één verbindende groepsidentiteit werkt beter'

Dit is een expertquote van Sahar Noor van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Het migratiebeleid is verouderd, zegt de WRR: ‘Nederland is immigratieland’ - NRC



We hebben in Nederland steeds meer te maken met een zeer diverse samenleving. Daarom zijn gemeenschappelijke verbindende groepsidentiteiten nodig. Uit KIS-onderzoek blijkt dat vooroordelen en conflicten tussen groepen verminderd kunnen worden door in plaats van te denken in verschillende groepen, te gaan denken vanuit één verbindende groepsidentiteit (‘common ingroup identity’). Daarvoor moeten we gaan zoeken naar een gemeenschappelijke basis. Hoe willen we in dit mooie land samenleven en hoe creëren we meer binding met elkaar? En wat hebben wij burgers van onze overheid nodig? Er is dus meer aandacht nodig voor ons gedeelde identiteiten en hoe wij dat samen kunnen versterken en vormgeven.



Sahar Noor is adviseur en onderzoeker bij Movisie.