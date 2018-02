Uitkomst diabetes-test: 52% heeft verhoogd risico op diabetes type 2

Ruim 1,1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2 en elke week komen hier ruim 1.000 mensen bij. Uit de diabetes-test van het Diabetes Fonds, die de afgelopen twee weken door 70.420 Nederlanders is ingevuld, blijkt dat 52% van deze groep volwassenen een verhoogd risico heeft op het krijgen van diabetes type 2.



Hoe ouder je bent, hoe groter het risico. Van de 65-plussers die de test invulden bleek maar liefst 78% een verhoogd risico te hebben. ‘Dit zijn zorgelijke resultaten’, zegt Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds. ‘Steeds meer mensen krijgen diabetes type 2. Dit kan voor ernstige complicaties zorgen, zoals blindheid, hart- en vaatziekten en nierfalen. Daarom vinden wij het belangrijk om mensen met de diabetes-test bewust te maken van hun risico op diabetes type 2. Diabetes type 2 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een ongezonde leefstijl.



Risico op diabetes type 2 verlagen



Om de gezonde keuze makkelijker te maken, maakt het Diabetes Fonds zich onder andere hard voor minder suiker in producten, een gezonder productaanbod en meer ruimte in de schappen voor suikerarm en suikervrij. Dit om de explosieve groei van diabetes type 2 een halt toe te roepen. “Door gezond te leven kun je je risico aanzienlijk verlagen, maar dit is moeilijk. Daarom is het belangrijk dat de omgeving gezonder wordt, zodat mensen makkelijker kunnen kiezen voor gezonde producten’, zegt Hanneke Dessing.



Doe de diabetes-test



De diabetes-test is voor iedereen beschikbaar op de website van het Diabetes Fonds: www.diabetesfonds.nl/test.



Over het Diabetes Fonds



Het Diabetes Fonds vindt dat iedereen een gezond leven verdient, zonder diabetes en de complicaties ervan. Daarom wil het Diabetes Fonds Nederland gezonder maken en diabetes genezen. Enerzijds door wetenschappelijk onderzoek te financieren naar betere behandelingen, genezing en complicaties van diabetes type 1 en type 2. Anderzijds door de gezonde keuze makkelijker te maken: het Diabetes Fonds focust zich komende jaren op vermindering van de suikerinname met een derde.