Duncan Laurence jurylid Muziekdocent van het jaar verkiezing

Bekende artiesten versterken jury Muziekdocent van het jaar verkiezing



Eurovisie Songfestivalwinnaar 2019 Duncan Laurence versterkt de jury van de eerste editie van Muziekdocent van het jaar verkiezing. Daarnaast is de jury ook uitgebreid met zangeres Anneke van Giersbergen, singer-songwriter Nana Adjoa en muziekjournalist/radio DJ Fernando Halman. Met de al eerder bekendgemaakte juryleden Jack Pisters (Conservatorium Amsterdam), Erik Bogers (brancheorganisatie muziekdocenten VLS), artiest Fäis en Frank Helmink (directeur Buma Cultuur), komt het aantal juryleden daarmee op acht. In de laatste week van juni wordt bekend gemaakt welke muziekdocent door de jury uit de 1.400 ingediende nominaties wordt gekozen tot Muziekdocent van het jaar.



Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, jurylid en initiatiefnemer van de Muziekdocent van het jaar verkiezing, is verheugd met breed draagvlak voor de verkiezing: “Het is natuurlijk geweldig dat Duncan Laurence in zijn overvolle agenda tijd wil vrijmaken om zijn bijdrage te leveren aan deze verkiezing. Hij heeft zelf in interviews ook aangegeven hoe belangrijk muziek en hoe stimulerend de rol van de muziekdocent voor zijn ontwikkeling is geweest.”



Naast Duncan Laurence hebben ook de veelzijdige muzikante en singer-songwriter Nana Adjoa en zangeres Anneke van Giersbergen, die al 25 jaar actief als zanger/artiest en onlangs de Buma ROCKS Exportprijs ontving, hun medewerking als jurylid toegezegd. Muziekjournalist en radio-DJ bij FunX Fernando Halman completeert de jury. Halman won begin dit jaar de Pop Media Prijs en is al jaren de stem van (jeugd) tv-programma Z@PP.



Helmink streeft naar een jaarlijks terugkerende verkiezing en wil hiermee het belang van muziekonderwijs en de rol van de docent onder de aandacht brengen: “Op een groot aantal scholen ontbreekt muziekonderwijs of zelfs een muziekdocent. In onze optiek een zeer onwenselijke situatie. Met deze verkiezing vragen we nadrukkelijk aandacht voor het belang van muziekeducatie en de rol van de muziekdocent daarin.En laten we de sector ook zien welke stappen worden gezet om muziekeducatie op het niveau te krijgen waar het hoort.”



De nominatiefase voor Muziekdocent van het Jaar, ondersteund door een mediacampagne bij De Persgroep, eindigde op 25 mei en leverde zo’n 1.400 nominaties op. Uit alle nominaties worden de vijf beste kandidaten geselecteerd voor de eindronde, waarna de achtkoppige jury de uiteindelijke winnaar kiest. In de laatste week van juni 2019 wordt de winnaar bekend gemaakt. Jurylid Duncan Laurence is één van de uitreikers van de award aan de winnende docent.