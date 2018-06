GeefeenBoompje.nl viert haar 10-jarig bestaan!

De wereld elke dag een stukje groener



‘Ik wil graag iets blijvends cadeau doen!’ Hoe vaak wordt dat niet geroepen? Een huwelijk, een geboorte of een nieuw huis, veel mensen geven graag een cadeau waar je lange tijd plezier van hebt.



Een duurzaam cadeau dat met je meegroeit en -bloeit. Iets van deze tijd. En daar heeft Ester Slokkers, afkomstig uit een kwekersfamilie en oprichter van GeefeenBoompje.nl, goed op ingespeeld. In september van dit jaar viert GeefeenBoompje.nl alweer haar 10-jarig bestaan.



GeefeenBoompje.nl viert feest!



Elk boompje begint als een klein zaadje. Met de juiste verzorging en een beetje liefde groeit het zaadje uit tot een uniek boompje. Zo is het ook met GeefeenBoompje.nl gegaan. In september 2018 bestaat Geef een Boompje alweer 10 jaar. September is daarom een feestmaand en dat wordt gevierd met een aantrekkelijke jubileumactie. Bestel je in de maand september een boompje? Dan ontvang je er een designschepje en een zakje boomzaden (Gingko Biloba) bij cadeau. Zo zorgt GeefeenBoompje.nl voor een blij verraste klant en het creëren van een groenere wereld.



Het assortiment groeit mee



Net zoals GeefeenBoompje.nl in 10 jaar is gegroeid, is ook het assortiment meegegroeid. Naast onder andere het Wensboompje, het Geboorteboompje en het Herinneringsboompje is recent het Wijnboompje geïntroduceerd. Een sterk en mooi wijnrankje dat ook geschikt is voor het Nederlandse klimaat. Het Wijnboompje is een geschenk voor de echte Bourgondiër en is ook verkrijgbaar in een Wijnpakket (inclusief fles wijn en openerset). Alle boompjes worden geleverd in een vrolijke geschenkverpakking.



Just Diggit



Met elk verkocht boompje doneert GeefeenBoompje.nl een bedrag aan Just Diggit, een organisatie die zich inzet voor de meest droge gebieden op aarde. Met moderne technieken wordt het weinige water dat beschikbaar is efficiënt gebruikt om de groei van bomen en planten te stimuleren. Ook wanneer er bijna geen regen valt.



Wie meer wil weten over Geef een Boompje vindt alle informatie op de website: www.geefeenboompje.nl.