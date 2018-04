Wijziging Executive Board TMC Group

Vanaf vandaag zal CEO en oprichter Thijs Manders Executive President TMC Group zijn. Emmanuel Mottrie, tot nu toe CEO TMC International, zal de functie van CEO van TMC Group overnemen. De Non-executive Board met voorzitter Nikolai Pronk blijft ongewijzigd. Met deze wijziging in de Executive Board versterkt TMC de strategie die ze vier jaar geleden gestart zijn om TMC van een leading Nederlandse consultancy organisatie te transformeren naar een leading internationale consultancy groep.



De nieuwe organisatie stelt TMC Nederland in staat klanten en Werkondernemers maximaal te laten profiteren van de voordelen van internationalisering. Tegelijkertijd kunnen de nieuwe TMC landen steunen op achttien jaar ervaring met het ontwikkelen van het zeer succesvolle Werkondernemerschapsmodel in Nederland.



Het duo combineert Mottrie's uitgebreide internationale ervaring in de high tech consultancysector met Manders’ unieke managementinzichten als de bedenker, bewaker en drijvende kracht van het Werkondernemerschapsmodel. Nu TMC is uitgegroeid tot een groep met meer dan 1000 Werkondernemers, willen Manders and Mottrie samen de ambitie om in de volgende achttien jaar verder te groeien naar een internationale groep met meer dan 10.000 Werkondernemers wereldwijd kracht bij zetten. Ze zullen de toekomstige strategie, de uitrol ervan en het management van TMC gezamenlijk op zich nemen om zo de groep naar het volgende niveau te tillen. Daarbij worden ze ondersteund door een team van vooraanstaand CEO’s per land die ieder op zich een succesvol track record hebben in de high tech consultancy sector.



