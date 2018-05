Denit en inQdo beginnen strategisch partnerschap

De IT-firma’s Denit en inQdo zijn in april 2018 een strategisch partnerschap aangegaan, zodat zij klanten kunnen ondersteunen bij hun transformatie naar de AWS cloud.



Nieuwegein/Amsterdam, 24 mei 2018 – Denit is de managed multi-cloud provider voor ISV’s (Independent Software Vendors) en is gespecialiseerd in het leveren van betrouwbare en veilige cloud oplossingen voor bedrijfskritische applicaties. inQdo B.V. is AWS advanced consulting partner en reseller, en onder andere gespecialiseerd in het transformeren van (on premise) systemen naar de AWS cloud.



Edwin Cornelissens, managing director van Denit: “Sinds 1999 ondersteunt Denit ISV’s met het hosten en beheren van high-performance en hoog beschikbare IT-infrastructuur. Onze klanten zijn technische organisaties en zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt. Als multi-cloud provider, speciaal gericht op ISV’s, wordt er van ons verwacht dat wij alle ins- en outs kennen van AWS als platform. Om die kennis te waarborgen zijn wij de samenwerking met inQdo aangegaan. Zij bieden meer dan 8 jaar aan kennis en ervaring.”



De samenwerking tussen Denit en inQdo biedt ISV’s de mogelijkheid om maximaal te profiteren van de 24/7 managed service expertise van Denit en de AWS-kennis van inQdo.



Bart Boonen, managing partner van inQdo: “Effectieve en succesvolle zakelijke cloud-strategieën houden zowel rekening met platformen als met uitvoerende personen, en met de manier waarop ze samenkomen om krachtige end-to-end cloud oplossingen mogelijk te maken. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking en zijn verheugd om samen met Denit een nieuwe generatie zakelijke cloud oplossingen te bieden en klanten te helpen bij de realisatie van nieuwe cloud innovaties.”



Commentaar:



Over Denit



Denit is een managed cloud solution provider uit Amsterdam. Klantgerichtheid, proactiviteit en ontzorging zitten in het DNA. Sinds 1999 helpt Denit softwarevendoren om hun bedrijfskritische applicaties 24/7 online en veilig te houden. Denit levert betrouwbare en veilige cloud oplossingen en het beheer daarvan. Ruim 50 enthousiaste specialisten werken elke dag aan één doel: succesvolle en tevreden klanten.



Denit heeft inmiddels al vele softwarevendoren geholpen met hun cloudtransitie. In de praktijk gaat dat vaak veel verder dan het inrichten van een solide infrastructuur. Enkele bekende klanten zijn: GreenValley, Roxit, PerfectView, Valk Solutions, Ymor, Ticketscript, Obi4wan, Muis Software, The Others Online en Cormel IT Services.



Voor meer informatie, kijk op www.denit.nl of stuur een e-mail naar: info@denit.nl.



Over inQdo B.V.



inQdo is opgericht in 2010. inQdo’s managing partners hebben een aangeboren passie voor IT en integratie, en samen hebben ze inQdo uitgebouwd tot het huidige professionele team van IT experts. inQdo ondersteunt nu meer dan 70 klanten. Haar integratieteam ondersteunt bedrijven bij het versimpelen van hun bedrijfsprocessen. Haar AWS-consultants helpen bedrijven bij het transformeren van hun ict-systemen naar de AWS-cloud. inQdo is een advanced AWS consulting partner en AWS reseller, en is gespecialiseerd in cloud transformatie, monitoring, support en SAP op AWS. inQdo selecteert de beste AWS componenten voor haar klanten, gebaseerd op jarenlange ervaring en best practices.



Voor meer informatie, kijk op https://www.inqdo.com of stuur een e-mail naar info@inqdo.com.