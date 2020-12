Grote organisaties zorgen beter voor thuiswerkende werknemers

59 procent heeft thuiswerkbalans nog niet gevonden



ROTTERDAM – Gemiddeld 59% van de organisaties is op nog zoek naar een nieuwe balans tussen thuiswerken en werken op kantoor. Dit speelt vooral bij grotere organisaties. Thuiswerken en de gevolgen daarvan zorgen dan ook het vaakst voor kopzorgen in het bedrijfsleven. Bijna twee op de vijf organisaties (38%) ziet dit als een uitdaging. Ook het werken op kantoor zorgt voor de nodige hoofdbrekens. Zo zijn voldoende afstand houden op de werkplek (37%) en maximale groepsgrootte (37%) ook maatregelen die tot zorgen leiden. Dat blijkt uit een onderzoek dat Motivaction in opdracht van Rendement Uitgeverij uitvoerde onder 529 professionals uit het bedrijfsleven.



Fundamentele verschillen tussen groot en klein



Het kantoor krijgt in de toekomst wellicht een andere rol. Terwijl een meerderheid van 59 % op zoek is naar een nieuwe balans, wil een klein deel van de deelnemers (3%) van het kantoor een zakelijke ontmoetingsplek voor werknemers maken. Nog eens 3% wil een deel van de kantoorruimte afstoten of verhuren. Slechts 26% van de deelnemers verwacht op termijn weer gewoon terug te gaan naar de situatie zoals hij was vóór het coronavirus zijn intrede deed.



Bij de resultaten zijn er fundamentele verschillen zichtbaar tussen het klein-mkb (tot 10 medewerkers) en het grootbedrijf (meer dan 500 medewerkers). Zo vond 53% van de kleinste bedrijven het niet nodig om extra te investeren in arboverantwoord materiaal voor thuiswerkers. Bij de grootste organisaties bedroeg dit aantal maar 9%. Ook de thuiswerkvergoeding blijkt eerder iets voor het grootbedrijf. 35% van het groot-mkb (250-500 werknemers) en 42% van het grootbedrijf wil zo’n vergoeding verstrekken. Bij de kleinste organisaties is dit percentage niet hoger dan 10%.



Water aan de lippen



Corona heeft de wereld voor Nederlandse ondernemingen behoorlijk opgeschud. 69% geeft aan de bedrijfsfinanciering nog wel op orde te hebben, maar er is ook 7% waar het water al na aan de lippen staat. De crisis heeft in ieder geval voor veel veranderingen gezorgd. 66% van de organisaties heeft noodgedwongen zaken aangepast en 33% zag zich genoodzaakt zelfs de bedrijfsstrategie te herzien. ‘Het zijn niet zozeer de overheidsmaatregelen die kopzorgen veroorzaken. Het niet kunnen voldoen aan regelgeving in de branche veroorzaakt meer kopzorgen,’ zo zei een van de respondenten. Ongeveer een derde ziet echter ook kansen. Die liggen op het vlak van kostenbesparing en innovatie.



