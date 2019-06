VBO en Matrixian breiden samenwerking uit.

Branchevereniging VBO en data- en technologiebedrijf Matrixian Group hebben hun samenwerking verder uitgebreid op het gebied van modelmatig taxeren en lead generatie tools voor makelaars. VBO en Matrixian Group werken al enkele jaren samen en willen met deze samenwerking nog meer kracht geven aan data gedreven tools voor makelaars.



Wat betekent deze samenwerking voor VBO?



Luke Liplijn, CEO van Matrixian Group: “VBO leden worden nu nog beter gefaciliteerd met toegang tot betrouwbare woningwaarde modellen ter ondersteuning van hun dienstverlening. Dit vergroot de commerciële slagkracht van de makelaar en helpt hen om efficiënter met nieuwe waardebepalingen om te gaan. We zijn er trots op dat we door onze samenwerking met de VBO op deze manier samen verder producten kunnen ontwikkelen die makelaars en taxateurs helpen in het verder optimaliseren van hun diensten en producten.



Hans van der Ploeg, Directeur VBO “We hebben gekozen voor Matrixian omdat zij zich bewezen hebben als innovatieve kennispartner. Wij helpen onze leden graag met data gedreven producten zodat je als consument er op kunt vertrouwen dat de makelaar altijd de meest relevante data tot zijn beschikking heeft en die kan inzetten om voor de klant het maximale resultaat te behalen.



Wij hebben een sterk vertrouwen in de hoogwaardige kwaliteit die Matrixian aan onze leden kan leveren. De diensten van Avix worden overigens niet exclusief aan VBO leden aangeboden ook niet-leden kunnen toegang krijgen tot de diensten.”



Wat doet Avix voor makelaars?



Avix heeft voor makelaars een uniek modelwaarderapport ontwikkeld waarmee snel, eenvoudig en betrouwbaar aspirant-kopers en verkopers geholpen kunnen worden. Door het modelrapport van Avix te gebruiken beschikken consumenten snel en gemakkelijk over betrouwbare woningwaarden. Deze waarden worden berekend aan de hand van wiskundige modellen op basis van veel databronnen. Avix helpt makelaars om sneller en beter in te spelen op de behoeften in de markt.



Wat is een modelwaarderapport?



Een modelwaarderaport van Avix is een betrouwbare en onafhankelijke waardebepaling van woningen. Het wiskundige model van Avix is gebaseerd op veel databronnen van vergelijkbare woningen. Dagelijks monitoren we bij Avix de data van iedere verkochte woning in Nederland. Met deze data wordt een gewogen gemiddelde van de verkoopprijs van woningen met vergelijkbare kenmerken berekend. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bouwjaar, de perceeloppervlakte en het woningtype van verkochte woningen. Als deze verkochte referentiewoningen dichtbij of net verkocht zijn dan weegt dit bij de berekening van de waardebepaling van uw woning zwaarder mee.