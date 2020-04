Uitleg coronavirus voor kinderen

Het zijn spannende en onwerkelijke tijden. Scholen zijn dicht, het coronavirus is elke dag in het nieuws en veel ouders of verzorgers werken vanuit huis. Het kan soms lastig zijn om de huidige situatie aan kinderen uit te leggen. Daarom maakte Therapieland een animatie. Deze korte animatie geeft kinderen een heldere uitleg van het coronavirus, de maatregelen die het virus met zich meebrengt en de gevolgen die deze kunnen hebben. De animatie is zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar.



Bekijk hier Nederlandse versie: https://youtu.be/i7ULJV-0IpA



Bekijk hier de Nederlandse versie: https://youtu.be/0l7i8jgKaA8