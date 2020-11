'Vrije partnerkeuze is een seksueel recht, geen mening'

Dit is een expertquote van Dilana Schaafsma van Fontys, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Verbijstering om homo-uitspraken Arie Slob: ‘Deze minister is echt helemaal de weg kwijt’ | Instagram | AD.nl | ANP



Van minister Arie Slob mogen scholen homoseksualiteit afkeuren. Het lijkt erop dat minister Slob nog niet helemaal op de hoogte is van de universele seksuele rechten van de mens van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarvan de laatste update in 2010 was. Vrije partnerkeuze is één van deze rechten. Nergens wordt beschreven dat seksuele relaties alleen tussen een man en een vrouw horen te zijn.



Ouders mogen hun eigen normen en waarden hebben, dat is immers hun goed recht, maar dat betekent niet dat scholen hierin mogen meegaan. Scholen hebben zich te meten aan professionele standaarden, waarbij de seksuele rechten van de mens een onderdeel uitmaken. Scholen horen kinderen te ondersteunen in het opgroeien tot goede burgers, daar hoort het mogelijk maken van discriminatie en homofobie niet bij.



Dilana Schaafsma is associate lector bij het lectoraat 'Opvoeden voor de toekomst' bij Fontys.