Nederlandse Saleduck verhuist hoofdkantoor naar Kuala Lumpur

Het succesvolle Nederlandse internetbedrijf Saleduck, die maandelijks miljoenen consumenten helpt bij het vinden van online aanbiedingen, opende 4 jaar geleden een kantoor in Kuala Lumpur en verplaatst nu ook het hoofdkantoor van Amsterdam naar de Zuidoost Aziatische stad.



“De Aziatische e-commerce markt is in omvang de grootste ter wereld en inmiddels het triljoen euro gepasseerd, met een groei van ruim in 20% in 2019. Ons omzetaandeel uit Azië bleef de laatste 3 jaar ook alsmaar toenemen. De beslissing was dus snel gemaakt.” zegt CEO Domingo Karsten.



Een deel van de medewerkers uit het Amsterdamse kantoor verhuist mee. Naast het natuurlijk verloop, is er voor alle andere medewerkers inmiddels een passende oplossing gevonden.



In het nieuwe gecombineerde kantoor in Kuala Lumpur, Maleisië komen totaal zo'n 30 mensen te werken. Het team bestaat uit lokale en internationale medewerkers met meer dan 12 Europese- en Aziatische nationaliteiten.



Na een periode van 6 maanden is het de bedoeling dat de gehele dagelijkse leiding als CEO van Saleduck wordt overgedragen door Domingo Karsten aan Sjoerd Copier die reeds 3 jaar het Aziatische kantoor in Kuala Lumpur leidt.



Silicon Valley van Zuid-Oost Azië

De start-up heeft de ontvangst in Maleisië als warm ervaren. “Het klimaat voor startups is verrassend goed in Maleisië. We kunnen hier makkelijk zaken doen, zeker nu de lokale overheid onze innovatieve en ambitieuze plannen beloond heeft met de felbegeerde MSC en Pioneer status.” aldus Sjoerd Copier.