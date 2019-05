22 juni Midzomer Festival met de Makers van Merwede!

Creëer samen de nieuwe stadswijk



Een nieuw festival in Utrecht dient zich aan! Het Midzomer Festival is niet alleen een must go voor iedereen die blij wordt van een festival, het vindt ook nog eens plaats in een bijzonder creatief stuk Utrecht: Merwede. In deze nieuw te ontwikkelen stadswijk is nog volop experiment mogelijk en daar kunnen bezoekers van het Midzomer Festival ook zelf aan bijdragen.



Een dag lang zelf maken en creëren onder het genot van live muziek, lekker lokaal eten en een vers gebrouwen biertje. Kleurige street art en guerrilla gardening ontdekken, workshops stadslandbouw en graffiti volgen of zaadbommen maken waarmee eenieder ook zijn/haar eigen buurt kleur kan geven. Op zaterdag 22 juni 2019 vind het Midzomer Festival plaats en is het feest in Merwede. Bij de 4 creatieve broedplaatsen - Vechtclub XL, Kanaal 30, De Createur en de Stadstuin - is men de afgelopen maanden druk bezig geweest om de buitenterreinen mooier, groener en duurzamer te maken en hebben huurders ideeën uitgebroed over hun ideale stad. Tijdens het Midzomer Festival kunnen bezoekers meedenken over hoe deze stadswijk van de toekomst eruit kan zien en daar zelf kleur aan geven.



Merwede is volop in ontwikkeling. Een nieuw te realiseren stadswijk waar nog van alles mogelijk is. Op het Midzomer Festival is iedereen welkom om de wijk mee te maken en te beleven. Voor zowel omwonenden als mensen elders uit de stad is er volop kans om samen met de Makers van Merwede te experimenteren. Bezoekers kunnen kennismaken met hun vakmanschap en met hen planten, verven en bouwen. In Merwede zijn ruim 400 creatieve ondernemers gevestigd, van edelsmeden, bierbrouwers, cartoonisten, fotografen, muzikanten tot aan ontwerpers in keramiek, hout en textiel. Tijdens het Midzomer Festival krijgen bezoekers de kans om een kijkje te nemen bij en kennis te maken met deze creatieve ondernemers en hun ideeën. Merwede is tenslotte een bijzonder creatief stukje Utrecht.



Altijd al eens willen hout laseren of graveren, textiel bedrukken, 3d printen of een plantenbak maken? Doe mee aan het creëren van een groot, gezamenlijk kunstwerk in één van de creatieve broedplaatsen en laat een bericht of tekening achter voor de toekomstige bewoners van Merwede. De Makers van Merwede helpen daarbij graag! Tijdens het Midzomer Festival zijn er workshops over food & drinks van de toekomst én kunnen bezoekers een kijkje nemen bij street artists, die de wanden van Kanaal30 en De Stadstuin kleur geven. Vanzelfsprekend wordt er gezorgd voor de muzikale omlijsting, vers gebrande koffie, lokaal gebrouwen bier en eten. En ook voor de kids is er een aantrekkelijk programma met creatieve workshops en spelen.



Kom ook en geef Merwede samen kleur!



Locatie: Europalaan en kanaalweg - Merwede | Tijd: van 13.00 tot 01.00 uur | Entree: Gratis



Meer weten over Merwede en haar activiteiten voor 2019? Kijk op de website www.makersvanmerwede.nl



In de zoektocht naar nieuw stedelijk leven organiseert Unchain the Tigers in Merwede een serie bijzondere ontmoetingen en events, zo ook het Midzomerfestival met de Makers van Merwede. Dit event wordt gehouden in opdracht van de samenwerkende eigenaren van Merwede, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone. De samenwerkende eigenaren zijn: AM/Synchroon, Greystar, Jansen-De Jong, BPD, VVE-Merwede/Lingotto, G&S/Boelens de Gruyter/Round Hill Capital en de gemeente Utrecht (als zevende grondeigenaar).