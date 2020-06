Speciaal Senioren Bezoekuur bij expositie ‘Getekend’ in Museon

Vanaf 1 juli heeft het Museon een speciaal bezoekuur voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Van dinsdag tot en met vrijdag kunnen zij een uur eerder in het museum terecht dan gewone bezoekers.



Het extra bezoekuur start om 10:00 uur en is met name bedoeld voor ouderen die in alle rust een bezoek willen brengen aan de tentoonstelling ‘Getekend. Persoonlijke verhalen over de Japanse bezetting’. Per bezoekuur zijn in totaal steeds zes tickets beschikbaar voor ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en degene die hen eventueel vergezelt. Programmamanager Gert-Jan van Rijn: “De tentoonstelling ‘Getekend’ trok de eerste twee weken veel oudere geïnteresseerden. Met dit speciale bezoekuur willen we onze oudere bezoekers laten zien dat zij het Museon veilig en in alle rust kunnen bezoeken.



Ontvangst



Het speciale ticket is inclusief een korte introductie op de tentoonstelling, uitleg over de werking van de audioguide en een kopje koffie of thee na afloop. De introductie wordt verzorgd door de conservatoren en museummedewerkers die de tentoonstelling Getekend samenstelden.



Persoonlijke verhalen



De tentoonstelling ‘Getekend’ geeft een indrukwekkend beeld van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië door collectie van het Museon te verbinden met fragmenten uit dagboeken, brieven en memoires. De bezoekers luisteren met een audioguide naar de verhalen, terwijl ze de voorwerpen en tekeningen bekijken. De tentoonstelling bevat prachtig werk van onder anderen Charles Burki, Frida Holleman, Pim van Boxsel en Johan Gabrielse. Alle tekeningen zijn gemaakt tijdens gevangenschap in Japanse concentratiekampen in de periode 1942 tot 1945. De tekeningen zijn niet alleen getuigenissen van brute ervaringen en extreme situaties, maar waren destijds ook een middel voor zingeving te midden van uitzichtloosheid.



Fotobijschrift



Tekening: Joop Anemaet, Krijgsgevangenen voor een barak. LOG, Bandung, 1945. Collectie Museon



Unieke voorwerpen



Daarnaast toont de tentoonstelling unieke voorwerpen zoals een biels van de Birma-spoorlijn, een in gevangenschap gemaakte viool en een pet en regenjas van Kees van Houten, die hij van een Japanse soldaat kreeg nadat hij door de atoombom op Nagasaki al zijn kleding was verloren.



75 jaar vrijheid



De tentoonstelling ‘Getekend’ is samengesteld in het kader van 75 Jaar Vrijheid. De tentoonstelling is tot stand gekomen dankzij bijdragen van het Ministerie van VWS, de gemeente Den Haag en de RAAK Stimuleringsprijs. Met deze subsidies werd onder meer de audiotour gerealiseerd.



Voor meer informatie of beeldmateriaal: https://www.museon.nl/nl/pagina/persberichten of neem contact op met programmamanager Gert-Jan van Rijn, 070-3381414 of gjvrijn@museon.nl