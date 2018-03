Den Haag kleurt rood en vraagt aandacht voor tbc-bestrijding

Den Haag, 26 maart 2018 – Afgelopen zaterdag tijdens Wereld Stop Tuberculose Dag kleurde Den Haag door heel de stad rood. Belangrijke monumenten en gebouwen werden wereldwijd in rood uitgelicht om aandacht te vragen voor tbc-bestrijding. In Den Haag toonden het Kurhaus, Madurodam, World Forum, de Grote Kerk, het Paard van Troje, het Zuiderstrandtheater en het reuzenrad op de Pier in Scheveningen hun steun en natuurlijk werd ook het gebouw van KNCV Tuberculosefonds rood. Zelfs in Hilversum was een rode gloed te vinden van het prachtige voormalige sanatorium Zonnestraal.



De steun van Den Haag en Nederland voor de wereldwijde tbc-bestrijding maakt onderdeel uit van haar commitment om aandacht te vragen voor de meest dodelijke infectieziekte wereldwijd. Zo zullen KNCV Tuberculosefonds en de Gemeente Den Haag samen ook van 24 tot 27 oktober 2018 de 49ste Union World Conference on Lung Health faciliteren. Dit is het grootste congres van het jaar voor Den Haag waar zo’n 4.000 professionals uit meer dan 125 landen bij elkaar komen voor een 4-daags programma.



Meer over tuberculose



Tuberculose is de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Dagelijks gaan er bijna 5.000 mensen aan dood. Dat is onnodig en onaanvaardbaar want tuberculose is goed te behandelen. Dankzij snelle opsporing en beschikbaarheid van goede medicatie en goede medische zorg is tuberculose in Nederland al jaren onder controle. KNCV Tuberculosefonds heeft wereldwijd een leidende rol in de strijd tegen tuberculose.



Waarom op 24 maart?



Robert Koch ontdekte op 24 maart 1882 de tuberkelbacil. 24 maart, Wereld Stop Tuberculose Dag, wordt dan ook wereldwijd aangegrepen om stil te staan bij de ernst van de ziekte tuberculose.



KNCV Tuberculosefonds



KNCV Tuberculosefonds is een Nederlandse organisatie die zich al bijna 115 jaar inzet voor het terugdringen van de dodelijke infectieziekte tuberculose. Internationaal is KNCV Tuberculosefonds de belangrijkste tbc-bestrijdingsorganisatie. Jaarlijks krijgen 10,4 miljoen mensen tuberculose, hiervan sterven er 1,7 miljoen. Onnodig, want patiënten kunnen door vroegtijdige opsporing en de juiste behandeling volledig genezen. KNCV Tuberculosefonds redt met haar activiteiten wereldwijd vele levens.