Rondleiding Hornbach Zwolle – 12 maart aanstaande

U bent uitgenodigd voor een sneak preview van de nieuwste Hornbach projectbouwmarkt in Zwolle. Bij vorige openingen kregen wij van uw collega’s het verzoek eerder in de vestiging te mogen kijken. Want vlak vóór of tijdens de opening komen kijken, betekent vaak dat uw doelgroep eerder bij Hornbach is dan u.

Hornbach Zwolle opent woensdag 14 maart om 07.00 haar deuren voor het publiek. Wij nodigen u van harte uit om de projectbouwmarkt twee dagen eerder dan het grote publiek te komen bekijken. U behoort tot het selecte gezelschap dat we uitnodigen op maandag 12 maart van 13.00 tot 14.30 uur.

U krijgt een uitgebreide rondleiding en de gelegenheid om interviews af te nemen met bijvoorbeeld Tonnie Balkema (de vestigingsmanager) of Evert de Goede (algemeen directeur). Per afdeling geven zij een kijkje in het reilen en zeilen bij Hornbach, dingen die u altijd al hebt willen weten. Natuurlijk kunt u vragen stellen en is er gelegenheid om foto’s te maken.

Grootste bouwmarkt van Overijssel

Met een vloeroppervlakte van circa 15.000 vierkante meter en een assortiment van 120.000 artikelen is de nieuwe Hornbach -vestiging de grootste bouwmarkt in de wijde omtrek. Gelegen op het snijvlak van Flevoland, Gelderland en Overijssel bedient de bouwmarkt een grote regio. Naast een volwaardige projectbouwmarkt beschikt Hornbach Zwolle over een tuincentrum, dierenafdeling én drive-in. Er werken circa 150 mensen; full- en parttimers met praktijkervaring als bijvoorbeeld loodgieter, timmerman, tegelzetter, stukadoor, tapijtlegger of hovenier. Hornbach Zwolle is gevestigd langs de A28 (afrit 19, Zwolle-Centrum), aan de Katwolderweg.

Aanmelden

Twee dagen voor de officiële opening alvast rondkijken in Hornbach Zwolle? U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via hornbach@vhgk.nl of 071 - 560 20 60. Wilt u zo vriendelijk zijn mij vóór donderdag 8 maart te laten weten of wij op uw komst kunnen rekenen?

Heel graag tot maandag 12 maart 2018!

Met hartelijke groet,

namens Hornbach Bouwmarkt Nederland,

Tom Lebrechthausen