Kat uit de boom kijken bij cat8 kabel niet meer nodig …

Juni 2014 waarschuwde Nexans, de op een na grootste kabelproducent ter wereld, in datacenterworks.nl nog voor de valkuilen van cat8 bekabeling. “Wie de overstap wil maken naar cat8 doet er verstandig aan te wachten tot duidelijk is op welke cat8-versie IEEE deze standaard voor actieve apparatuur baseert”, liet marketing director Stallinga optekenen. Inmiddels is cat8 op de markt. Hoe staan de zaken er nu voor?



De genoemde IEEE standaard (IEEE P802.3bq) zag 2 jaar later het licht namelijk ergens eind 2016. Weer 2 jaar later, in oktober 2018, werden op basis van de 40GBase-T specificaties de eerste cat8 connectoren uitgeleverd. Ondanks alle hoeraverhalen, met name rondom de razendsnelle datadoorvoer van 40 Gbits per seconde over koperbekabeling, zal cat8 toch niet overal toepasbaar blijken. Correcte koppelingen tussen centrale ICT apparatuur, switches en servers zullen weinig problemen opleveren, maar door de maximale kabellengte van 30 meter zal het aansluiten van bepaalde werkplekken niet altijd mogelijk zijn.



6 plus 1 is 8



Behalve deze fysieke beperking zijn er nog meer addertjes onder het gras. Zo wijst een van onze tech-specialisten op www.allekabels.nl op de verwarring rondom de naamgeving van de diverse standaarden: “De cat7 en 7a norm (gestandaardiseerd door ISO en IEC) en de cat8 norm (gestandaardiseerd door TIA) zijn twee verschillende normen en geen (!) opvolgers van elkaar. Een categorie 7 netwerkkabel is niet backward compatibel met categorie 8 apparatuur.” Dat is erg vreemd, hoe ga je daarmee om? Volgers: “In het verleden was het door de achterwaartse compatibiliteit van verschillende kabelnormen zo dat het eigenlijk altijd mogelijk was om bekabeling van een hogere categorie te gebruiken op een poort die een lagere categorie ondersteunde. Het resultaat was dat een poort altijd zijn maximale snelheid kon halen op de kabel van dezelfde of van een hogere categorie. Helaas is hier met de cat8 kabel een eind aan gekomen. Omdat 7 en 7a op bepaalde aspecten beter presteren dan 8, levert dit een lastige situatie op.”



Maximale cat8 snelheid behalen



In de praktijk gaat het als volgt. Hiervoor zagen we al dat er geen garantie is dat je met versie 8 bekabeling de maximale snelheid van de versie 7 poort ook daadwerkelijk haalt. Toch is de oplossing eenvoudig. Cat8 bekabeling is gericht op toepassingen in bijvoorbeeld datacentra voor het verbinden van apparatuur die beschikt over 40GBase-T poorten. Gebruik je apparatuur die voorzien is van deze snelle cat8 datapoorten, dan is een gestandaardiseerde cat8 kabel een must om inderdaad de in de specs aangegeven maximale dataoverdracht met je apparatuur te kunnen halen. Als je vervolgens patchkabels gebruikt van maximaal zo’n 25 meter, dan is de beloofde snelheidsverbetering ook daadwerkelijk haalbaar zonder extra kosten.



