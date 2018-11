PERSUITNODIGING | Uitreiking James Lind Prijs 2018

Donderdag 22 november om 16.00 uur worden de winnaars van de James Lind Prijs 2018 bekendgemaakt. Juryvoorzitter Prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie aan Wageningen University & Research, reikt de awards en cheques ter waarde van € 5.000,- uit tijdens het symposium ‘Gezondheidswinst met vitamines en mineralen’ bij Inn Style in Maarssen. De wetenschapsprijs kent twee categorieën. De nominaties:



Categorie onderzoek



-Vitamine D en K status en bloeddruk



-Vitamine B6 paradox



-Lage omega-3 niveaus en depressie en angststoornissen



-Magnesiumtekort bij type 2 diabetes: een vicieuze cirkel?





Categorie toepassing



-Toepassen van cranberry ter preventie van blaasontsteking in verpleeghuizen



-Gids voor probiotica ter preventie van antibiotica-gerelateerde diarree



-Suppletie tijdens zwangerschap na bariatrische chirurgie





Het oordeel van een vakjury bepaalt voor de helft de winnaars en stemmers de overige 50%.



Over de James Lind Prijs



De onderscheidingen laten zien waar we wetenschappelijk en in praktijk staan met het benutten van de kennis over fysiologisch actieve (voedings)stoffen, zoals vitamines, mineralen en andere stoffen. Het doel van de James Lind Prijs is om aandacht te vragen voor gezondheidswinst voor de samenleving, onderzoekers te inspireren en toepassingen te stimuleren. De winnaars worden gewaardeerd en aangemoedigd om door te gaan met baanbrekende onderzoeken en effectieve toepassingen in het dagelijks leven.



Meer informatie over de prijs, de nominaties en het stemmen: https://www.npninfo.nl/jameslindprijs



Pers is van harte uitgenodigd om bij de bekendmaking en de uitreiking van de James Lind Prijs aanwezig te zijn. Graag aanmelden bij: Wilma van Dormalen, wilmavandormalen@npninfo.nl of 06-24218281.