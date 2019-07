Uniek evenement in Jaarbeurs Utrecht over verborgen ziekte eczeem

Op zaterdag 14 september vindt in Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht een uniek evenement plaats voor mensen met eczeem, georganiseerd in het kader van Wereld Eczeem Dag. Onder het thema ‘Lekker in je vel...?!’ wordt van 13:00 tot 18:00 uur een programma geboden dat is gericht op body en mind, met onderdelen om te leren, te inspireren, te verrassen, te verbazen en te ontspannen. Het evenement, georganiseerd door de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE), is voor mensen met eczeem, maar ook voor familie, vrienden, zorgverleners en andere geïnteresseerden.



In Nederland leven bijna een half miljoen mensen met eczeem. Met dat aantal mensen kun je tien keer de Amsterdam Arena vullen en toch is de ziekte vaak verborgen. Atopisch of constitutioneel eczeem heeft een enorme impact op het dagelijks leven, waarvan veel mensen geen idee hebben. En dat is precies de reden waarom aandacht voor eczeem hoognodig is. De ziekte is vaak verborgen. Letterlijk onder kleding, maar ook omdat mensen met eczeem zich schamen en geen openheid van zaken durven te geven. Behalve de lichamelijke last van de aandoening, blijft ook de emotionele en psychische last onbekend. Het evenement ‘Lekker in je vel...?!’ rekent af met die onbekendheid met een gevarieerd programma.



Verrassende opening



De middag begint met een verrassende opening gepresenteerd door Daan Boom, presentator en zelf ervaringsdeskundig met eczeem. Tevens worden persoonlijke verhalen van mensen met eczeem afgewisseld met nieuws, ontwikkelingen en need to know-informatie van specialisten. Voor een volledig programma zie www.wereldeczeemdag2019.nl.



Workshops en informatiemarkt



Van 15:00 tot 17:00 uur zijn er onder andere workshops over allergie, voeding en diëten, mindfulness en yoga, leren smeren, omgaan met jeuk, toekomst van behandeling, samen beslissen met je arts en kinderen & eczeem. Theatermaker Vincent Dankelman voert zijn bijzondere voorstelling ‘De geur van koelzalf’ op. Ook is er een eczeem café voor een goed gesprek met andere mensen die leven met eczeem. Op de informatiemarkt presenteren diverse aanbieders producten en diensten om het leven van mensen met eczeem makkelijker en aangenamer te maken. Ook Indehuidvan.nl, hét platform over atopisch eczeem met blogs, slimme tips en informatie over symptomen, klachten en behandelingen is van de partij.



Enorme jeuk



Constitutioneel (of atopisch) eczeem is een niet besmettelijke, chronische huidaandoening. Mensen met constitutioneel eczeem hebben een (extreem) droge en gevoelige huid, die roodheid, zwellingen, vochtblaasjes, vochtafscheiding en kloofjes geeft. De grootste last is de jeuk, die zo hevig kan zijn dat het ‘om gek van te worden’ is. De zoektocht naar de juiste behandeling en medicatie blijkt voor iedereen anders.



Tickets



Tickets voor Wereld Eczeem Dag ‘Lekker in je vel...?! bestel je via www.wereldeczeemdag2019.nl. Daar kun je ook de workshops reserveren. Voor leden van de VMCE is de dag gratis. Niet-leden betalen €5,-.



Samenwerkingspartners



De informatiemiddag Lekker in je vel…?! wordt georganiseerd door de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).