'Wie is de Mol?' speelt zich af in Tsjechië

De locatie van seizoen 21 van ‘Wie is de Mol?’ is bekend! Tien Nederlandse Mol-kandidaten zijn naar Tsjechië afgereisd voor een spannende reis met spectaculaire opdrachten. Op zaterdag 2 januari wordt de eerste aflevering van ‘Wie is de Mol?’ op NPO 1 uitgezonden om 20:30 uur.



De locatie van ‘Wie is de Mol?’ is officieel bekend. Tsjechië is het land geworden waar tien kandidaten, waarvan één de mol, naartoe zijn gereisd voor opnames. Maandagavond 21 december werd dit tijdens het live-programma MolTalk op NPO 3 bekendgemaakt. Na een prachtige video, waar spectaculaire rotsen, steden, kastelen, bossen, mijnen en grotten te zien waren, liet Rik van de Westelaken weten dat Tsjechië de bestemming is geworden.



Aan tafel met Marlijn Weerdenburg, Rop Verheijen en oud-kandidaten Nathan Rutjes, Vivienne van den Assem en Buddy Vedder, vertelde Rik het volgende over de nieuwe ‘Wie is de Mol?’ bestemming. "Het is echt een prachtig land. Het heeft een beetje de invloeden van Oostenrijk en Duitsland, dat zie je ook wel. Er zijn barokke plaatsen die eruit zien zoals suikertaart, een soort Disney-achtig gevoel krijg je erbij. De natuur is fantastisch. Er zijn mooie wouden, ondergrondse rivieren in grotten en je hebt hele mooie bergachtige gebieden. Het is heel gevarieerd en het is echt ideaal voor een programma als ‘Wie is de Mol’?"



Marlijn Weerdenburg omschreef de video als "sprookjesachtig" waarna Rik van de Westelaken inhaakte op de diversiteit van Tsjechië. "Er zijn heel veel verschillende sferen. Er zijn plaatsen die onder invloed van de Sovjet-Unie grauwe Oostblok-achtige, industriële steden zijn geworden. En er zijn plaatsen waar het lijkt wel alsof er honderd jaar niks meer is veranderd," zo liet Van de Westelaken in het programma weten.



Rik lichtte tijdens de bekendmaking een tipje van de sluier op wat er verwacht kan worden dit seizoen. "Er zitten zulke spectaculaire opdrachten in. De kandidaten zijn behoorlijk op de proef gesteld," aldus Rik van de Westelaken.



Ook de kandidaten werden maandag bekend gemaakt. De tien deelnemers zijn: Charlotte Nijs, Erik de Zwart, Florentijn Hofman, Joshua Nolet, Lakshmi Swami Persaud, Marije Knevel, Remco Veldhuis, Renée Fokker, Rocky Hehakaija en Splinter Chabot. "Samen met presentator Rik van de Westelaken gaan ze vanaf zaterdag 2 januari in het nieuwe seizoen in Tsjechië op zoek naar het antwoord op die ene vraag: Wie is de Mol? De tien kandidaten moeten samenwerken, maar strijden ook tegen elkaar om verder te komen in het spel," AVROTROS.



‘Wie is de Mol?’ is vanaf 2 januari 2021 elke zaterdag om 20:30 uur op NPO1 te volgen.