Hartenkreet Ronald McDonald Kinderfonds aan Provincie Utrecht

‘Laat zieke kinderen en hun ouders niet de dupe worden van bureaucratische regels’



Ronald McDonald Huis Utrecht moet verhuizen, maar dreigt de dupe te worden van bureaucratische regels. Ronald McDonald Kinderfonds start daarom vandaag de petitie: ‘Provincie Utrecht, geef ouders en hun zieke kind een plek dicht bij elkaar’. Met deze petitie wil het Kinderfonds de provincie een duidelijk signaal geven over de aanstaande verhuizing.



Op de huidige plek van Ronald McDonald Huis Utrecht op het Utrecht Science Park komt een parkeergarage. Het gebied wordt zo duurzamer en autoluwer gemaakt. Samen met alle betrokken partijen, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, en Prinses Máxima Centrum is een nieuwe locatie voor Huis Utrecht voorgesteld, dicht bij de twee ziekenhuizen op Utrecht Science Park. Onafhankelijk adviesbureau SWECO heeft in opdracht van de provincie deze locatie ook aangeraden als meest geschikt.



Groene oplossing



Toch adviseert Gedeputeerde Staten van de Provincie negatief over deze nieuwe plek. Er moet dan namelijk een zogenaamde ‘rode contour’, de grens van stedelijk gebied, worden verschoven. Ook vrezen zij dat de UNESCO-nominatie van de nabijgelegen Nieuwe Hollandse Waterlinie aangepast moet worden.



Samen met alle betrokken partijen heeft het Kinderfonds een groene, duurzame oplossing voorgesteld. Er wordt drie keer zoveel groen teruggegeven aan het natuurgebied. Bovendien ligt er een UNESCO-proof ontwerp van het nieuwe Ronald McDonald Huis klaar.



Gedeputeerde Staten stelt echter voor dat het Ronald McDonald Huis verhuist naar een alternatieve locatie, ver weg van de kinderziekenhuizen. Ouders moeten dan ’s nachts lang over het verlaten terrein dwalen, om dicht bij hun zieke kind te zijn.



Hartekreet voor zieke kinderen en hun ouders



Het Kinderfonds doet met de petitie een dringende oproep aan de Provincie Utrecht: maak bureaucratische regels niet belangrijker dan ouders van zieke kinderen. Adjunct-directeur van het Kinderfonds, Miranda Noorlander: ‘Met de petitie roepen we de provincie op hun hart te laten spreken. Het negatieve advies van Gedeputeerde Staten is onbegrijpelijk. Als ouders ’s nachts naar hun ernstig zieke kind moeten, dan telt iedere seconde. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de provincie deze ouders en zieke kinderen in de kou laat staan. Het is de allereerste keer dat het Kinderfonds een petitie start, maar we zien geen andere uitweg.’



De petitie ‘Provincie, geef ouders en hun zieke kind een plek dicht bij elkaar’ wordt gesteund door UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en Prinses Máxima Centrum.



10 Maart 2021 stemt de Provincie over de nieuwe locatie voor het Ronald McDonald Huis.



De petitie ondertekenen kan vanaf vrijdag 12 februari via petitie.kinderfonds.nl