Het belang van verantwoord leiderschap in tijden van transformatie.

De tijden dat een verandering doorvoeren genoeg is om als organisatie te kunnen groeien en competitief te blijven, zijn voorbij. Men beseft steeds meer dat een werkelijke transformatie nodig is om echt het verschil te maken en klaar te zijn voor de toekomst. Ook Lee Hecht Harrison (LHH) is zich hier bewust van en ziet deze ontwikkeling steeds duidelijker in de markt. Cruciaal hierin is het niveau van verantwoord leiderschap binnen de organisatie. Staan leiders op om in tijden van onzekerheid de organisatie te navigeren naar een betere toekomst?



Om meer inzichten te krijgen in het belang en de mate van verantwoord leiderschap in de Nederlandse markt, heeft LHH een onderzoek gestart. Middels een gerichte vragenlijst worden inzichten verzameld en geanalyseerd. Het onderzoek is te vinden via http://bit.ly/TLC_Survey.



De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld in een interactieve sessie, welke gefaciliteerd wordt door Vince Molinaro, Global Managing Director, Leadership Transformation. Naast de uitkomsten van het onderzoek zal men praktische inzichten krijgen over wat echt werkt wanneer het nodig is dat leiders op nieuwe en andere manieren te verbeteren. De voornaamste zaken die besproken worden zullen zijn:



- Het belang van verantwoord leiderschap;



- De weg die nodig is om leiders te ontwikkelen zodat zij transformatie kunnen leiden;



- Wat HR leaders moeten doen om organisatorische transformatie te realiseren.



Het evenement vindt plaats op woensdag 3 oktober in Amsterdam. Meer praktische informatie en de mogelijkheid om te registreren is te vinden via http://bit.ly/LHH_Event_3okt2018.