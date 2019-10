Cinekid Festival geopend met Nederlandse première van BINTI

Cinekid, ‘s werelds grootste mediafestival voor kinderen tussen de 3 en 14 jaar, is woensdag feestelijk geopend op de Westergas in Amsterdam met de Nederlandse première van de Vlaams-Nederlandse film BINTI, uitgebracht door In The Air. Het startsein van de 33ste editie van Cinekid werd gegeven door regisseur Frederike Migom, hoofdrolspelers Bebel Tshiani Baloji en Mo Bakker en Touria Meliani, de Amsterdamse wethouder van Kunst & Cultuur.



In de vrolijke avonturenfilm BINTI moet de energieke jonge vlogger Binti, die met haar uit Congo gevluchte vader illegaal in België woont, onderduiken bij de elfjarige natuurliefhebber Elias en zijn moeder. Binti krijgt een geweldig plan; als haar vader trouwt met Elias' alleenstaande moeder kunnen ze in België blijven. Maar er is ook nog een jaloerse buurman.



Van scenario tot coproductie



Cinekid is al sinds de oorsprong van het filmproject bij BINTI betrokken. Regisseur Frederike Migom heeft het scenario van de film gedurende haar deelname aan het Cinekid Script LAB ontwikkeld en tijdens de Junior Co-production Market ontstond de samenwerking voor de realisatie tussen producenten Bulletproof Cupid en Family Affair Films.



Festivalprogramma 2019



Op Cinekid maken kinderen kennis met de nieuwste jeugdfilms, -series en -documentaires, ontdekken de maker in zichzelf en gaan op ontdekkingstocht in het MediaLab: de grootste digitale speeltuin van de wereld met interactieve kunstinstallaties, games en workshops.



Donderdag 17 en vrijdag 18 oktober is het festival toegankelijk voor scholen. Van zaterdag 19 t/m vrijdag 25 oktober kan iedereen op de Westergas en in The Movies in Amsterdam terecht. Cinekid is tussen 12 en 27 oktober ook op tour in 35 filmtheaters in het land.



Cinekid for Professionals



Het programma voor volwassenen, Cinekid for Professionals, is online te vinden via www.cinekid.com. Het industry event van Cinekid, dat plaatsvindt van 21 t/m 24 oktober, organiseert onder andere het interactieve Industry Forum. Hierin stellen bezoekers hun eigen programma samen met een keuze uit 40 sprekers, 15 thema’s en 5 rondes.