‘Aanwezigheid Koning prachtig gebaar naar onze vrijwilligers’

Vandaag heeft de RVD bekend gemaakt dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander donderdagmiddag 10 oktober in Zaandam aanwezig zal zijn bij de bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van VluchtelingenWerk Nederland.



VluchtelingenWerk reageert verheugd op dit nieuws. "Dit is een prachtig gebaar naar onze duizenden vrijwilligers, van wie velen zich al jarenlang belangeloos inzetten voor de bescherming en integratie van vluchtelingen in Nederland", aldus Abdeluheb Choho, directeur van VluchtelingenWerk Nederland.



Deze mededeling komt op een mooi moment: Het is vandaag precies 40 jaar geleden dat VluchtelingenWerk ontstaan is. Naast de jubileumbijeenkomst op 10 oktober, is vandaag de campagne ‘Niemand vlucht vrijwillig, 40 jaar hart voor vluchtelingen’ gelanceerd, waarbij verhalen van vluchtelingen centraal staan en mensen worden opgeroepen hun hart te laten spreken en zo een positief geluid te laten horen.



Dat dit broodnodig is, bleek ook uit de peiling die VluchtelingenWerk heeft laten uitvoeren door Respondenten.nl naar het draagvlak onder vluchtelingen. De resultaten, die vandaag bekend zijn gemaakt, geven namelijk aan dat er wel degelijk breed draagvlak is voor de opvang van vluchtelingen in Nederland, maar dat ruim een derde van de mensen negatiever is gaan denken over vluchtelingen. Met name door allerlei negatieve berichtgeving over vluchtelingen in de media en op social media. Ook denkt driekwart van de mensen dat de samenleving door de verhitte discussies en negatieve verhalen negatiever is gaan denken over vluchtelingen. Draagvlak blijkt er gelukkig nog steeds te zijn, maar positieve geluiden zijn dus ontzettend belangrijk om dit draagvlak voor vluchtelingen te behouden.



Kijk hier voor de onderzoeksresultaten:



https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/driekwart-nederlanders-positief-over-opvang-vluchtelingen



Hier kun je het manifest ondertekenen:



https://actie.vluchtelingenwerk.nl/laat-je-hart-spreken/?_ga=2.203298577.1632044660.1568811041-246709433.1557343248