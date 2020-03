Angelique van Dam benoemd als directeur Humanitas

Het hoofdbestuur van vereniging Humanitas heeft Angelique van Dam opvrijdag 6 maart jl. benoemd tot directeur voor onbepaalde tijd met ingang van 1 april 2020. Angelique van Dam was sinds 13 mei 2019 reeds interim directeur bij de vereniging.



“2020 is een bijzonder jaar voor Humanitas: op 31 mei bestaan wij 75 jaar. Al 75 jaar helpen we mensen die het even niet alleen redden. Heel bijzonder werk, en ook bijzonder relevant. Misschien zelfs meer dan ooit. Onze doelstelling: bijdragen aan de samenlevingsopbouw, een steuntje in de rug voor de mensen die dat even nodig hebben. We doen dit vanuit onze humanistische visie waarbij gelijkwaardigheid de basis vormt. De nieuwe situatie door de sociale quarantaine - waarin we ons nu allen bevinden - levert nieuwe situaties en geven nieuwe ervaringen. En deze nieuwe situaties vragen om creativiteit en oplossingsgerichtheid. En eigenlijk past dat heel erg bij Humanitas”, aldus Angelique van Dam. Humanitas is van, voor en door mensen.



Angelique van Dam is eerder werkzaam geweest als directeur van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), nu bekend als Iederin en van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland. Daarmee heeft zij veel ervaring opgedaan met de dynamiek van verenigingen binnen zorg en welzijn. Naast haar werk voor Humanitas, is ze ook actief voor de Osteoporose Vereniging en werkt ze in diverse projecten aan de ontwikkeling en implementatie van een eigen aanpak MLM – Mijn Leven Met…Wie? Dat is een aanpak waarmee je in vier uur inzicht krijgt in je netwerk, zodat je weet wie je kunt bellen als je iemand nodig hebt.



René Peeters (voorzitter hoofdbestuur): “Humanitas helpt al 75 jaar de ander die het even niet zelf kan. Het afgelopen jaar heeft Angelique met haar kennis en ervaring in verenigingen een belangrijke bijdrage geleverd aan de koers van onze vereniging. Er zijn belangrijke stappen gezet voor een stevige fundament waarop wij samen met de vrijwilligers en ondersteund door de beroepskrachten verder kunnen bouwen. Wij hebben Angelique leren kennen als een sociale en daadkrachtige directeur met het hart op de juiste plek. Een directeur die begrijpt wat een vereniging nodig heeft om haar doelstellingen te bereiken. Ik ben dan ook verheugd dat Angelique zich ook de komende jaren aan Humanitas verbindt.”