Primeur voor MAI: Nederlands eerste 100% elektrische huisartsenauto

Klimaatneutraal, op maat gemaakt, comfortabel voor de arts en een optimale zorg voor elke patiënt. Wie de nieuwe huisartsenauto van MAI Medische Diensten B.V. tegenkomt, heeft iets bijzonders gezien. Het is namelijk de allereerste, volledig elektrische huisartsenauto in het land. Meer zullen spoedig volgen.



Hoewel elektrische auto’s inmiddels heel gewoon zijn, is een elektrische huisartsenauto iets ingewikkelder om te realiseren. Naast de accu voor de auto is namelijk een tweede accu nodig voor de apparatuur die een huisarts tijdens zijn visites nodig heeft. Hierbij valt te denken aan meetapparatuur, diagnostische apparatuur en een opberg- en koelmogelijkheid voor medicatie. Omdat toekomstige gebruikers elk hun specifieke wensen hebben, is elke huisartsenauto maatwerk.



Huisartsenposten



De huisartsenauto is bestemd voor het vervoer van de visite rijdende huisarts in de avond, nacht en weekend- uren. In verschillende regio’s wordt hiervoor gebruik gemaakt van de huisartsenservice van MAI.



Vanuit een huisartsenpost worden de artsen snel en veilig naar hun patiënten gebracht. Dat doet MAI met moderne huisartsenauto’s die zijn voorzien van de nieuwste communicatiemiddelen en medische apparatuur. Zij worden gebracht door ervaren chauffeurs die bovendien beschikken over medische kennis en dus kunnen assisteren tijdens (spoed)visites. Met de inzet van een elektrische huisartsenauto wordt het werk van de huisarts nog wat aangenamer.



Voordelen



De elektrische huisartsenauto biedt verschillende voordelen. MAI heeft in de eerste plaats gekozen voor een elektrische huisartsenauto om klimaatneutraal te kunnen werken. Niet alleen omdat het dat zelf belangrijk vindt, maar ook om tegemoet te komen aan de wens van veel huisartsen. Het klimaat is het belangrijkste voordeel, maar voor zowel huisarts als patiënt zijn er bijkomende voordelen. Een elektrische auto rijdt immers vrijwel geluidloos, wat prettig is voor de arts maar ook voor de buurt als een huisarts ’s nachts een (spoed)visite moet afleggen. Mocht iemand bang zijn dat een elektrische auto minder betrouwbaar is dan een benzine auto: de nieuwe huisartsenauto is een Kia e-Niro met een actieradius van 452 kilometer. Meer dan genoeg dus om regionaal snel bij patiënten voor de deur te kunnen staan.



Enthousiasme



De eerste elektrische huisartsenauto wordt op dit moment in de praktijk getest. De eerste reacties zijn zonder uitzondering positief, dus niets staat MAI in de weg om op termijn alle huisartsenposten op elektrisch vervoer te laten overstappen. Op dit moment maken verschillende huisartsenposten in het hele land gebruik van de huisartsenservice van MAI. Nico Herfkens, algemeen manager van MAI Medische diensten, verwacht dat de komende jaren veel huisartsenposten zullen overstappen op elektrisch vervoer. “Het milieu heeft de aandacht van iedereen en de plannen zijn met enthousiasme ontvangen door de toekomstige gebruikers. Wie klimaatneutraal wil werken, zal kiezen voor de elektrische huisartsenauto. Dit is de toekomst.”



Over MAI Medische Diensten B.V.



MAI is één van de grootste medische dienstverleners van Nederland. Het in Barneveld gevestigde bedrijf is actief in heel Nederland op het gebied van huisartsenservice, planbare ambulancezorg, evenementenzorg, Psycholance en opleidingen en trainingen voor ketenpartners en zorgverleners.