Petitie tegen plantaardige zuivelcensuur door EU

De Europese Unie wil plantaardige alternatieven voor zuivel censureren. Zelfs het woord ‘zuivelvrij’ is straks misschien verboden. Na de succesvolle campagne om het vegaburgerverbod te stoppen, onderneemt ProVeg nu ook actie tegen amendement 171.



ProVeg lanceerde deze week een nieuwe petitie en roept de Europese Commissie en EU-lidstaten op amendement 171 te verwerpen en zo de plantaardige zuivelcensuur te stoppen. De petitie wordt ondersteund door verschillende ngo’s en toonaangevende namen in de voedingssector, zoals Oatly en Upfield.



Zorgen in de plantaardige sector



Partijen in de voedingssector maken zich zorgen over het verder censureren van de plantaardige producten. De beperkingen zullen het moeilijker maken voor consumenten om plantaardig voedsel te kiezen. De beperkingen bedreigen ook de rechten van consumenten op informatie en van bedrijven op eerlijke concurrentie.



Het censureren van plantaardige zuivelproducten is ook in strijd met de volksgezondheidsdoelstellingen van de EU en de bevordering van gezonde voeding. Daarnaast staat het ook haaks op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Green Deal en de Farm to Fork-strategie. Indien geïmplementeerd zou het een substantiële bedreiging vormen voor de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs.



Onnodige financiële lasten



Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland: ‘Het Europees Parlement spreekt zichzelf tegen. Wanneer ze de kans hebben om echt in te zetten op duurzame innovatie, remmen ze die juist. Door het al bestaande verbod op plantaardige zuivelnamen zoals ‘sojamelk’ moeten start-ups en producenten van plantaardige alternatieven voor zuivel zich al in lastige bochten wringen om over hun product te communiceren. Nu, met het in het extreme doortrekken van dit verbod, wordt het een onmogelijk taboe-spel. Hoe omschrijf je een plantaardig ‘kaasje’ zonder dat je termen als ‘alternatief voor kaas’, ‘romig’, ‘smaakt als mozzarella’ mag noemen, of zelfs maar een afbeelding van je eigen product op de verpakking mag plaatsen, omdat die te veel op kaas zou lijken? Wie zit er te wachten op dit soort censuur? Noch de consument, noch de plantaardige voedingssector.’



‘De EU zadelt de plantaardige sector midden in de klimaat- en coronacrisis op met onnodige financiële lasten, praktische uitdagingen rond de hernoeming, rebranding en remarketing van producten en het risico op hoge juridische kosten. Groene energie wordt niet langer genegeerd of tegengewerkt, dus waarom onderdrukken en censureren we nog steeds de productie van duurzaam voedsel, zeker gezien de urgentie van de situatie?’



Nederlanders kunnen de petitie hier ondertekenen: https://stopam171.com/nl/