Legionella: reisorganisatie betaalt na besmetting in Montenegro

Een recordaantal van 561 Nederlanders raakte vorig jaar besmet met de legionellabacterie, van wie 152 tijdens een reis naar het buitenland. Een slachtoffer uit die laatste groep heeft met succes zijn reisorganisatie aangesproken op de veteranenziekte die hij daardoor opliep. Hij heeft in totaal 14.000 euro aan schadevergoeding ontvangen, na tussenkomst van letselschadebureau JBL&G uit Amsterdam.



Zijn vakantie in Montenegro is alweer meer dan een jaar geleden, maar nog steeds heeft de 66-jarige man uit Den Haag last van de legionellabesmetting die hij opliep in het Balkanland. Al een paar dagen na thuiskomst van vakantie vorig jaar voelde de man zich flink ziek worden: hij kon niet eten of drinken, hoestte veel, en voelde zich wankel. De huisarts verwees hem door naar het ziekenhuis, waar algauw gedacht werd aan een besmetting met legionella. Dat bleek te kloppen. Waarschijnlijk opgelopen door met de legionellabacterie verontreinigd water in het hotel in Montenegro, waar andere gasten in die tijd ook klachten zouden hebben gehad.



De patiënt, naar eigen zeggen destijds ‘helemaal van de wereld’, heeft ruim een week in het ziekenhuis moeten liggen. De veteranenziekte had een dubbele longontsteking veroorzaakt. Ruim een jaar later is hij nog niet helemaal hersteld, en kampt hij nog steeds met longklachten, vermoeidheid en concentratiestoornissen. Van zijn geliefde hobby’s klussen, vissen en tuinieren kwam sindsdien niets meer terecht, een vakantie in oktober moest worden geschrapt, en ook zijn kleinkinderen heeft hij veel minder gezien dan hem lief was.



Reisorganisatie Sunweb stuurde meteen al keurig een bloemetje, maar heeft middels haar verzekeraar MS Amlin nu ook smartengeld en schadevergoeding betaald, nadat de patiënt letselschadebureau JBL&G in Amsterdam in de arm had genomen. Er was een paar maanden geleden al een voorschot van 4000 euro overgemaakt, onlangs volgde de slotbetaling van 10 mille.



Recordaantal besmettingen



De patiënt uit Den Haag was niet de enige Nederlander die vorig jaar een legionellabesmetting opliep: een recordaantal van 561 Nederlanders overkwam dat in 2017. Van hen zijn er 31 overleden, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vorige maand bekend. Het gaat om een flinke toename: in 2016 raakten 454 mensen besmet, van wie er 20 zijn overleden. Het RIVM zegt dat er meer onderzoek nodig is om de oorzaken van de stijging goed vast te stellen. Van de 561 Nederlanders die vorig jaar besmet raakten, liepen er 152 de bacterie op in het buitenland.



Grafiek: Legionellabesmettingen van 2014-2017



(Bron: Staat van infectieziekten in Nederland, RIVM, september 2018)



Grafiek: JBL&G