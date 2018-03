Hollandse kaaskop heeft er weinig kaas van gegeten

We eten gemiddeld 17 kilo kaas per jaar, maar toch is er weinig parate kaaskennis



Huizen, 29 maart 2017 - Waar de Italiaan een expert is op het gebied van pasta en de Fransman van wijn, zou de Nederlander − de kaaskop − alles moeten weten van kaas. We zijn er immers dol op. Driekwart (74%) eet minstens drie tot vier keer in de week Hollandse kaas en dan het liefst op de boterham (64%). We tikken hiermee een keurig gemiddelde aan van 17 kilo kaas per persoon per jaar. Kaas valt dus goed in de smaak, maar de algemene kennis over dit oerproduct valt tegen, blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van Maaslander, onderdeel van Westland Kaas. Voor de introductie van de nieuwe receptuur van Maaslander kaas werden meer dan 1.000 Nederlanders aan de tand gevoeld over hun kaaskennis.



Kennis bijschaven broodnodig



De helft (50%) van de Nederlanders vindt kaas een belangrijk onderdeel van de maaltijd en tijdens een buitenlandverblijf wordt er gesmacht naar een simpel broodje kaas (55%). Je zou dus denken dat het wel snor zit met de algemene kennis over ons nummer één exportproduct. Maar niets is minder waar en het blijkt broodnodig om onze kennis over kaas bij te schaven. Het grootste mysterie is de betekenis van de +-aanduiding van kaas (30+, 48+, 50+, etc.). Slechts 1 op de 5 Nederlanders (17%) weet wat dit betekent. Het grote misverstand is dat men denkt dat een 30+ kaas voor minstens 30 procent uit vet bestaat, een 50+ kaas voor 50 procent, et cetera. Ook de rijpingstijden van kazen is Nederlanders onbekend. Want hoe lang een belegen kaas nu op de plank ligt, is voor 66 procent van de Nederlanders een raadsel. Waarom deze planken van hout zijn, weet men dan weer wel (66%). Volgens 1 op de 3 (36%) is graskaas kaas van koeien die alleen maar gras eten. 3 procent van de respondenten denkt zelfs dat deze kaas een lichtgroene tint heeft. Daarentegen weet men wél wat niet-afgeroomde melk (66%) en weidemelk (72%) is.



Hollandse kaaskoppen



Nederlanders zijn kaaskoppen, maar waar die bijnaam vandaan komt lijkt niemand te weten (81%). 1 op de 5 (27%) respondenten meent dat Nederlanders deze naam danken hebben aan de tijd dat er handel werd gedreven met Azië en de Aziaten de bolle, ronde hoofden van de Hollanders op de kaaswielen vonden lijken. Een leuke verklaring, maar volledig onjuist. Ook de herkomst van het woord ‘kaas’ is iets wat niet met de paplepel wordt ingegoten. 33 procent verkeert in de veronderstelling dat het een afgeleide is van het Nederlandse werkwoord ‘kazen’, wat ‘het dik worden (stollen) van melk’ betekent. Op de vraag waar ‘Goudse kaas’ haar naam aan dankt, tast 48 procent van de Nederlanders in het duister. 1 op de 3 (31%) denkt dat deze kaas gemaakt wordt volgens een geheim recept uit Gouda en daar zijn naam aan dankt.



De nieuwe Maaslander



Maaslander deed onderzoek naar de Nederlandse kaaskennis ter ere van de introductie van een nieuwe receptuur en uitstraling van hun kaas. De nieuwe Maaslander 50+ kaas wordt gemaakt met niet-afgeroomde melk, zoals kaas van oudsher gemaakt hoort te worden. Men is ooit gaan afromen omdat de room uit melk gebruikt wordt voor het maken van boter en slagroom en dat flink geld oplevert. Maaslander investeert graag wat extra om de room te houden waar het hoort, in de melk voor de kaas. En dat het is geheim voor meer smaak.



“Maaslander wil geen concessies doen aan smaak en heeft daarom de lekkerste, volromige kaas ontwikkeld”, aldus Anniek Dijkman, Senior Brand Manager bij Westland Kaas. “Hiermee gaan we terug naar de basis van kaas maken. De receptuur van Goudse kaas is namelijk al jaren onveranderd en intussen liggen er heel veel varianten in de supermarkt waarbij diversiteit in smaak moeilijk te onderscheiden is. De nieuwe Maaslander is serieus voller en romiger van smaak, want die smaak, daar draait het uiteindelijk om. Logisch ook, als je de room erin laat. Het is kaas die weer naar kaas smaakt.”



Een klein beetje 'eduKAASie'



-Kaas bestaat voor zo'n 40% uit water en 60% uit droge stof. Als een kaas 50+ is, betekent dit dat 50% van de droge stof van de kaas uit vet bestaat. Bijv. Maaslander Jong Belegen bevat 33,3% vet in het eindproduct.



-Graskaas is kaas van de melk van koeien die na een winter in de stal voor het eerst in het jaar weer gras hebben gegeten. Deze hele jonge kaas is mild en romig van smaak.



-Goudse kaas dankt haar naam aan het feit dat het al eeuwenlang in Gouda wordt verhandeld.



-Het woord kaas komt van het Latijnse woord 'caseus'.



-De geuzennaam 'kaaskoppen' stamt uit de tijd van Napoleon. Franse soldaten wilden Goudse kazen stelen, maar de kaasboeren lieten dit niet zomaar gebeuren. Om zich te verdedigen, maakten zij helmen van de vaten waarin de kazen rijpten en zo ontstond de scheldnaam 'kaaskoppen'.





Ben je benieuwd hoe het met jouw kaaskennis gesteld is? Doe de quiz op www.kaasquiz.nl, deel jouw uitslag met #KaasQuiz en maak kans op een jaar lang gratis kaas van Maaslander.