Jaarverslag 2017 van Kansspelautoriteit staat in teken overgangsfase

De Kansspelautoriteit zit in een overgangsfase. De toezichthouder op de markt voor de kansspelen opereert onder verouderde wetgeving en moet zich tegelijkertijd voorbereiden op het legaal worden van online kansspelen en de privatisering van Holland Casino. Als de wetsvoorstellen hiervoor in werking treden, moet de Kansspelautoriteit immers gereed zijn om die uit te voeren.



Dat blijkt uit het vandaag (donderdag 22 maart 2018) gepubliceerde Jaarverslag 2017 van de Kansspelautoriteit. Op diverse plekken in het Jaarverslag 2017 is te lezen dat er dringend behoefte is aan de Wet Kansspelen op afstand. Dit wetsvoorstel, dat momenteel in de Eerste Kamer ligt, maakt online kansspelen onder strikte voorwaarden legaal. Tegelijkertijd krijgt de Kansspelautoriteit meer mogelijkheden en bevoegdheden om te handhaven als het gaat om online kansspelen.



Reguleren van markt



De huidige Wet op de kansspelen dateert uit 1964 (toen er nog geen internet was). Deze wet geeft de Kansspelautoriteit onvoldoende mogelijkheden om illegaal online aanbod effectief te kunnen bestrijden. De meeste landen in Europa hebben online kansspelen gelegaliseerd; Nederland is een van de weinige landen die dit nog niet deed. Als de Wet Kansspelen op afstand een feit is, is het mogelijk onder strikte voorwaarden een vergunning van de Kansspelautoriteit te krijgen voor het aanbieden van een online kansspel. Hierdoor is het mogelijk de markt te reguleren. De Nederlandse kansspelspeler kan dan veilig en betrouwbaar deelnemen aan online kansspelen en illegaliteit kan beter worden bestreden.



Gebonden handen



Bestuursvoorzitter Jan Suyver schrijft in het voorwoord in het Jaarverslag dat de handen van de Kansspelautoriteit op dit moment ‘gebonden zijn’. Ter illustratie haalt hij een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan. De hoogste bestuursrechter stelde toen de Kansspelautoriteit in het ongelijk in een rechtszaak tegen betaaldienstverlener CURO Payments. De Kansspelautoriteit voerde bij de rechter aan dat het verlenen van betaaldiensten aan kansspelwebsites onder het ‘bevorderen’ van kansspelen valt – een activiteit die volgens de Wet op de kansspelen verboden is. De Raad van State ging hier niet in mee, omdat dit in de wet niet ‘nauwkeurig, duidelijk en ondubbelzinnig’ staat omschreven. Jan Suyver: ‘Dit bewijst maar weer eens dat de Kansspelautoriteit de nieuwe wet nodig heeft om illegaal aanbod echt te kunnen bestrijden.’ En: ‘De Kansspelautoriteit heeft in de afgelopen zes jaar in handhavende zin gedaan wat ze kon – en zal dat ook blijven doen. Maar onder het huidige wettelijke regime dringt als het gaat om de online gokmarkt, de vergelijking met dweilen met de kraan open zich toch wel enigszins op.’