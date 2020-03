Nieuw Snor-boek: Pluktuin, De mooiste bloemen in kisten en potten

Een paar kistjes, potgrond en zaden is alles wat je nodig hebt om een bloemenzee te kweken. Je hebt niet eens een tuin nodig, een klein balkon of dakterras is genoeg. Hoe dat precies zit, is te lezen in het nieuwe boek Pluktuin, dat op 15 maart verschijnt bij uitgeverij Snor. Het boek is geïllustreerd door Agnes Loonstra en geschreven door Jennita Jansen.



Zaaien, verspenen, je planten verzorgen. In dit boek vind je alle informatie hoe je een eigen pluktuin kunt laten bloeien. Van uitleg over de verzorging, zaaien en voorzaaien, het verschil tussen zon, halfschaduw en schaduw en natuurlijk alle ins en outs over de kistjesmethode waarmee je overal een pluktuin kunt maken. Stel je eigen kistje samen of volg de voorgekookte ‘recepten’ met telkens drie bijzondere plukbloemen die ongeveer tegelijkertijd bloeien. En als je pluktuin vervolgens in volle bloei staat, ga je bloemen plukken, en maak je er prachtige bossen van. Met de uitgekiende tips van de bloemstyliste van online bloemist Bloomon kan iedereen een mooi veldboeket samenstellen.



Meer knoppen



Wat Jansen zelf heeft ontdekt tijdens het schrijven van dit boek? "Veel mensen denken dat je niet te veel bloemen moet plukken van een plant, omdat de plant daar dood van zou gaan. Maar je doet veel soorten juist een plezier door de bloemen te plukken, ze worden dan gestimuleerd om nóg meer knoppen aan te maken. Het allerleukste is toch wel een piepklein zaadje uit te zien groeien tot een grote plant vol prachtige bloemen. Het blijft magisch!”



Over de makers



Jennita Jansen (Doorn) kweekt sinds een paar jaar haar eigen bloemen. Vanuit haar bedrijf @plukatelier verzorgt ze onder andere bloemenwerk op bruiloften. Illustrator Agnes Loonstra (Utrecht) werkt voor Nederlandse en internationale opdrachtgevers als Flow Magazine en Workman Publishing. Naast illustrator is ze muzikante.



Titel: Pluktuin



Ondertitel: De mooiste bloemen in kistjes en potten



Tekst: Jennita Jansen



Illustraties: Agnes Loonstra



Vormgeving: Esther Snel



ISBN: 978-94-6314-083-6



Aantal pagina’s: 128



Formaat: 160 x 205 mm



Prijs: € 17,50



Verschijnt: 15 maart 2020