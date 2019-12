Duizend ouderen wonen Amstelring-Kerstconcert bij in Concertgebouw

Zo’n duizend ouderen komen op donderdag 12 december 2019 naar de 20-jarige jubileumeditie van het Amstelring-Kerstconcert in het Concertgebouw. Het belooft weer een feestelijk concert te worden waar ouderen met volle teugen genieten. Het Grootkoor Holland met haar 400 leden zingt kerstliederen en kinderen komen muziek maken en voorlezen. Vrijwilligers en zorgorganisatie Amstelring maken het mogelijk, met hulp van vele gulle sponsors.



Wie zijn uitgenodigd voor het Kerstconcert?



De kerstperiode kan voor ouderen een eenzame periode zijn met emotionele herinneringen aan vroeger. Zorgorganisatie Amstelring organiseert dit kerstconcert zodat ouderen de kerstsfeer op een gezellige en muzikale manier beleven in een bijzondere omgeving. Dit draagt bij aan het welbevinden, de vitaliteit en het geeft inspiratie. Uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp, Zwanenburg en alle delen van Amsterdam komen ouderen uit verpleeghuizen en verzorgingshuizen van Amstelring naar het Concertgebouw. Ook mantelzorgers en leden van Amstelring Ledenservice komen genieten van een middag uit. Amstelring ontvangt ruim 1.000 bezoekers, waarvan circa 200 in een rolstoel. Het Kerstconcert is volgeboekt.



Een logistieke uitdaging



Zo’n 200 vrijwilligers zorgen dat alles goed, snel en vooral feestelijk verloopt. Vrijwilligers bieden ouderen een arm om op te leunen of duwen de rolstoelen. Vlak voor en na het concert speelt zich buiten een logistieke operatie af. Rolstoelbussen en touringcars rijden onder leiding van Connexxion af en aan, verkeersregelaars leiden automobilisten om: kortom een goed geoliede logistieke machine in hartje Amsterdam.



Muziek en optredens



Met ruim 400 enthousiaste zangers en zangeressen verzorgt het Grootkoor Holland in Het Concertgebouw de twintigste editie van het Kerstconcert voor ouderen. Onder leiding van Nan van Groeningen en Etty van der Mei zingt het koor prachtige kerstklassiekers. Meezingen mag, alleen luisteren en genieten natuurlijk ook. Er zijn optredens van Rob van Dijk, Martin Mans en de jonge talenten Morjemke Barkaszi en Eline van Dijk. Ook lezen schoolkinderen een kerstverhaal en gedicht voor.



Over het Grootkoor Holland



Het Kerstconcert is een gezamenlijk initiatief van Amstelring en de dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen. Al vele jaren verzorgen zij met het Grootkoor Holland het kerstconcert. Grootkoor Holland is samengesteld uit koorleden van de dertien Grootkoren die actief zijn in Nederland. De koorleden komen uit het hele land naar Amsterdam om mee te zingen in dit speciaal samengesteld Grootkoor Holland.



Het Kerstconcert bestaat al 20 jaar



Het Kerstconcert voor Ouderen begon in het jaar 2000. Eerst was de Westerkerk in Amsterdam de plek van samenkomst, later de Grote Kerk in Monnickendam en vervolgens de Noorderkerk in Amsterdam. Het enthousiasme voor het concert nam ieder jaar steevast toe. In 2011 kregen Amstelring en het Grootkoor de unieke kans om het Kerstconcert in Het Concertgebouw te laten plaatsvinden. Sindsdien is dit iconische muziekgebouw van Nederland dé plek van samenkomst.



Sponsors van het Kerstconcert



De gulle bijdragen van een groot aantal bedrijven en organisaties maken het kerstconcert mogelijk. Wij bedanken: Fontis Vitaal, Stichting Virtutis Opus, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Gemeente Amsterdam Centrum, Zorgwerk, iunxi BV, Aranea Grafimedia, Nedap, Stichting HSHB, St. Vrienden van Nieuw Amstelrade, Distrivers, CPM4CARE, Effecta, Cinnovate, Sierhuis, Zetacom, St. Hulp na Onderzoek, Avery Dennison, AH Kinkerstraat.