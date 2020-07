OnderhoudNL lanceert toolkit als aanvulling coronaprotocol

OnderhoudNL heeft als eerste branche een aanvulling op het bestaande protocol Samen Veilig Doorwerken uitgebracht. Deze aanvulling, in de vorm van een uitgebreide toolkit, is gebaseerd op de nieuwste maatregelen die zijn afgekondigd en ontstond door de behoefte van leden aan werkinstructies op specifieke werkzaamheden. De toolkit bevat een handleiding, werkinstructies voor drie typen projecten: voor buitenwerk, voor buitenwerk inclusief kortstondig binnenwerk en voor binnenwerk.



De handleiding bevat ook een communicatie- en stroomschema, kant en klare informatiebrieven, een corona-informatiepakket voor bewoners en een logboek met registratie- en intekenlijst als houvast voor de bedrijfsprocessen die samenhangen met het werken onder de coronamaatregelen.



De werkinstructies zijn gericht op de medewerkers in het bedrijf. Zo zijn er de instructiekaarten ‘Werken in bewoonde woning’, ‘Werken bij reparaties’, ‘Werken bij calamiteiten’ en ‘Zakelijk rijden’.



De toolkit wordt gecompleteerd met een presentatie voor een toolboxmeeting op het bedrijf. De lancering van het complete pakket vond gisteravond plaats tijdens het speciale webinar.



Het webinar is terug te kijken via www.OnderhoudNL.nl/webinars



De toolkit is voor leden gratis te downloaden via www.OnderhoudNL.nl/coronahandleiding



De animatie voor bewoners is ter bekijken via www.youtube.com/OnderhoudNL