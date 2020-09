Videoplatform Snapput groeit met online thuisonderwijs naar 1 miljoen gebruikers

Het snelgroeiende videoplatform voor thuisonderwijs Snapput heeft een groot aanbod aan onderwijsvideo’s ontwikkeld om leerlingen in het VMBO, MAVO, HAVO en VWO extra te ondersteunen. Het platform heeft de afgelopen jaren al 1 miljoen gebruikers geholpen met ruim 1.200 leuke en vooral praktische uitlegvideo’s. Middelbare scholieren kunnen de toegankelijke video’s in hun eigen tempo en op ieder gewenst tijdstip bekijken. Snapput is in Nederland en op de Nederlandse Antillen actief en leerlingen uit Vlaanderen en internationale scholen kunnen ook gebruik maken van het platform.



Tijdens de coronacrisis is technologie een steeds grotere rol gaan spelen in het onderwijs. Dit was voor de uitbraak van het coronavirus al het geval en door het gedwongen thuisonderwijs is het belang van technologische ondersteuning alleen maar toegenomen. Het Snapput platform biedt hierbij een ondersteunende rol voor online onderwijs met uitlegvideo’s van vele vakken, zodat leren leuker en makkelijker wordt.



“Via het Snapput platform krijg je toegang tot alle uitlegvideo’s en oefenvragen en kun je deze onbeperkt raadplegen, waar en wanneer je maar wilt. De uitlegvideo’s helpen je om de onderwerpen makkelijker te begrijpen en met de oefenvragen kun je toetsen op welk niveau je de lesstof beheerst”, aldus Stein Bongers, CEO van Snapput. De video’s zijn ontwikkeld en gevalideerd door een team van ervaren docenten en sluiten daarom goed aan op de lessen op school.



Volgens Stein Bongers, de 17-jarige CEO en zelf frequent gebruiker van Snapput, zijn de uitlegvideo’s de manier om leerlingen in deze bijzondere tijd extra te ondersteunen. “Extra uitleg gemaakt door ervaren docenten op een creatieve visuele manier is belangrijk om geen achterstand op te lopen.”



Dit schooljaar gaat Snapput nog meer video’s toevoegen door samen te werken met bekende YouTube docenten en uitgevers. “Het Snapput platform heeft primair een ondersteunende rol maar kan, zoals in deze bijzondere tijden, ook vervangend worden ingezet. Docenten, inmiddels meer dan 10.000, kunnen overigens gratis gebruik maken van de Snapput video’s als onderdeel van hun lesprogramma”, aldus Robert-Jan van der Steur van H2H Business Participations, investeerder in het platform.



Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.snapput.nl